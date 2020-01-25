Похоже, за рулем был танкист: В Донецке произошло ДТП (Фото)

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке на пересечении ул. Челюскинцев и пр. Мира сегодня, 25 января, произошло ДТП. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

«Жигули стояли на красном сигнале светофора им на полном ходу в ж@@у влетел Prado и протащил аж за перекресток. В жигуле бабуля с дедом в шоке», – написал очевидец ДТП.

За рулем внедорожника находилась женщина.

Также очевидцы утверждают, что на место ДТП приехали знакомые водительницы и пытаются убедить пожилую супружескую пару, которая находилась в автомобиле ВАЗ, в том, что именно они нарушили правила движения.

Лютый: «Там уже подтянулись, в рядок стали помощники, щас наряжать бедного водилу будут. Бухой скорее всего, приехали решать "братики"»;

Ольга: «Не факт, могли и просто подъехать. Меня когда лупанули, у меня тоже куча знакомых понаприезжала»;

Максим: «Скажут, что старики передачу перепутали и задом ехали»;

Лютый: «Уже подтянулись братки, еще один прадик, таурэг, щас наверное хозяева жизни снова сделают водилу виноватым»;

Алексей: «Похоже, за рулем прадика был танкист»;

Ольга: «Танкистка»;

Твой: «Если виновники ДТП попытаются спихнуть вину на дедулю, это будет верх мужества. Надеюсь решат все порядочно и деду отлистают капусты на ремонт».

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