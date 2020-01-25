Боевики, стрелявшие в украинцев, должны быть покараны, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что члены незаконных вооруженных формирований, которые стреляли в украинцев на Донбассе, должны быть наказаны. Об этом Зеленский заявил в интервью израильскому «9 каналу».

«Самое страшное – погибли люди, это уже наказание нам всем. И все, кто в этом принимал участие, они не будут прощены. Ну, конечно, люди, которые стреляли в украинцев, боевики, они, конечно, должны быть наказаны. А как по-другому? Ну, как в правовом направлении, конечно, через суд, как это делается в цивилизованном мире», – сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что конфликт на Донбассе не пройдет бесследно для отношений Москвы и Киева.