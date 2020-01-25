На КПП «Горловка» проход по новой схеме: Ситуация в пунктах пропуска днем 25 января



Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 25 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Hanna: «11:48. На Горловке в Украину 100 машин»;

Мила: «12:04. Стоим на Горловке. Еще ДНР-БП не проехали с 5 утра, впереди машин 100 и сзади не меньше»;

Людмила: «13:02. Сегодня на КПП Горловка было открытие нового перестроенного БП. Теперь и машины, и пешие проходят по новой схеме»;

Татьяна: «13:47. Горловка, наверное, празднует… Авто – совсем нет движения. В сторону Украины машин 100 стоит».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Людмила: «10:06. На Каргиле основная и льгота на спуске с моста, возле первого туалета. Движение хорошее»;

Инна: «10:14. На Каргиле в Донецк 40 машин. Это на сейчас»;

Вася: «10:58. Час назад приехал из Марьинки. Автоочередь на мосту, льгота –туалет. Но движение есть. Минут 10 протяжка. Пеших сетка»;

Анастасия: «13:30. В сторону Украины: основная + – 60 машин, льгота + – 15, движение есть»;

Владислав: «13:35. Каргил в Украину машин 60, льготы 1-2 машины»;

Татьяна: «14:17. Каргил в Украину машин 40, льгота 6 машин»;

Оксана: «14:03. В сторону ДНР очень много людей!!!»;

Елена: «14:28. Пеших в Украину из Горловки пусто, прошли за 15 минут».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Екатерина: «10:31. В сторону Донецка на украинском посту очередь до вагончика, который за знаком 50. Движение не очень»;

Татьяна: «11:04. Очередь в Украину: муж только что стал напротив "деревенского туалета". Как то так... Льгота машин пять… По Еленовке – движение есть.»;

Геннадий: «11:54. Еленовка в Украину основная немного дальше старого поста, возле биотуалета, льготка несколько машин»;

Анна: «12:06. На Новотроицке в Украину машин 80, в Донецк машин 50. На Еленовке в Донецк тоже машин 50, в Украину – машин 60. Пешие очереди на Новотроицке и Перлыне были большие, но двигались очень быстро – межблокпостовые автобусы забивали под завязку»;

DmitrySh: «12:06. На Еленовке в сторону Донецка очередь до сигаретного ларька. Движение 2-3 машины каждые 5-6 мин.»;

Наталья: «12:34. Еленовка в Донецк – машин 70+ на ДНР-посту, движение слабое. На украинском машин практически нет»;

София: «14:16. На Еленовке в Донецк машин 40, а пеших почти нет».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Нуржайна: «10:52. Очередь до камышей и льгота есть»;

Игорь: «12:45. Октябрь в Украину пусто».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.