В Мариуполе у банкомата ограбили пенсионера

В Мариуполе 74-летний мужчина снимал пенсию из банкомата, как вдруг к нему подошел неизвестный – выхватил деньги и скрылся. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области.

Сразу после преступления потерпевший обратился в полицию. Мужчина рассказал, что злоумышленник выхватил из банкомата 5000 гривен, которые тот только снял.

По вызову сразу прибыли оперативники Центрального отдела полиции, не теряя времени начали оперативные мероприятия: пересмотрели видеозаписи с камер наблюдения, нашли свидетелей и начали разыскивать подозреваемого.

Менее чем за сутки он был задержан. Им оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений 29-летний житель Володарского района.

Злоумышленник успел потратить половину денег, остальная часть была изъята в качестве вещественных доказательств.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Центрального отдела полиции по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.