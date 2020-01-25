Ведение войны из-за спины: В штабе ООС заявили об обстрелах со стороны НВФ под прикрытием БПЛА ОБСЕ

Незаконные вооруженные формирования используют БПЛА для осуществления воздушной разведки и корректировки огня артиллерии и минометов одновременно с выполнением наблюдательных полетов БПЛА СММ ОБСЕ. Об этом сегодня, 25 января, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Так, в течение предыдущей недели представителями Миссии было сообщено о 6 запусках БПЛА СММ в районе участка разведения сил и средств «Золотое» и в 5-км зоне вокруг нее с продолжительностью полетов 2 – 4 часа.

Вместе с тем, во время, которое было заявлено для полетов БПЛА ОБСЕ, учтено 7 случаев применения БПЛА НВФ в тех же самых районах.

«Показательно, что в это время происходило увеличение количества нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, в том числе с использованием артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм. Таким образом, оккупанты ведут воздушную разведку, используя в качестве прикрытия беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ», – говорится в сообщении.