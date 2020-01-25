В Мирнограде открыли арт-медиа-центр (Фото)

В Мирнограде (Донецкая обл.) состоялась презентация работы нового молодежного центра «MED». Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Участие в мероприятии приняли областные и местные чиновники, молодежь и общественность.

Присутствующие осмотрели студию звукозаписи, которая есть в молодежном центре, и даже попробовали себя в роли звукорежиссеров.

Молодежь поздравила гостей мероприятия художественными номерами. После официальной части присутствующие имели возможность пообщаться друг с другом в неформальной беседе за чашкой кофе или чая.

«MED» является уникальным для Донецкой области – это первый арт-медиа-центр.

Основной его целью является объединение под одной крышей всех современных и технологичных увлечений (хобби) молодежи. Поиск, развитие и поддержка способной, одаренной и талантливой молодежи, реализация творческого потенциала. Организация и проведение массовых и локальных мероприятий среди молодежи. «MED» это – студия звукозаписи, молодежное Интернет-радио, YouTube TV, концертная площадка, видеомастерская, школа звукорежиссуры.

На его создание потрачено 1,4 млн грн: 700 тыс. грн из областного бюджета и 700 тыс. грн из местного бюджета.