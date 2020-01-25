RU
Все новости

ДТП в Краматорске: Погиб мужчина

25.01.20 19:12
Фото: Краматорский отдел полиции
Фото: Краматорский отдел полиции

Сегодня, 25 января, в Краматорске водитель автомобиля «ВАЗ 2101» выехал на обочину и врезался в дерево. В результате ДТП пассажир авто скончался на месте. Об этом сообщает Краматорский отдел полиции в Донецкой области.

Авария произошла сегодня утром по ул. Танкиста.

На место происшествия выехали следователи Главного управления полиции Донетчины и следственно-оперативная группа местной полиции.

Полицейские предварительно установили, что 30-летний водитель авто «ВАЗ 2101» выехал за пределы проезжей части вправо и врезался в дерево.

В результате удара пассажир транспорта скончался на месте аварии, водитель с травмами доставлен в больницу.

Полные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Предварительная правовая квалификация по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк