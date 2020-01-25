ДТП в Краматорске: Погиб мужчина

Сегодня, 25 января, в Краматорске водитель автомобиля «ВАЗ 2101» выехал на обочину и врезался в дерево. В результате ДТП пассажир авто скончался на месте. Об этом сообщает Краматорский отдел полиции в Донецкой области.

Авария произошла сегодня утром по ул. Танкиста.

На место происшествия выехали следователи Главного управления полиции Донетчины и следственно-оперативная группа местной полиции.

Полицейские предварительно установили, что 30-летний водитель авто «ВАЗ 2101» выехал за пределы проезжей части вправо и врезался в дерево.

В результате удара пассажир транспорта скончался на месте аварии, водитель с травмами доставлен в больницу.

Полные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Предварительная правовая квалификация по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).