Что надо знать о новом коронавирусе: Распространение, симптомы, опасность

Коронавирусы – это большая семья вирусов, которые могут вызывать как легкие заболевания типа простуды, так и серьезные, как, например, атипичную пневмонию, сообщает коммунальное некоммерческое предприятие «Центр первичной медицинской помощи г. Бахмута».

Отмечается, что прежде всего – это зоонозная инфекция. То есть естественным резервуаром вируса являются животные. Коронавирусы также часто мутируют и быстро меняются.

Среди признаков инфекции:

респираторные симптомы,

лихорадка,

кашель,

одышка

затрудненное дыхание.

Он передается от человека к человеку.

Эксперты считают, что инкубационный период длится около двух недель.

Такие коронавирусы впервые были идентифицированы в середине 1960-х годов. Вместе с новым штаммом коронавируса, который сейчас активно распространяется в Китае и других странах, их существует уже семь.

Новый штамм коронавируса пока известен под названием 2019-nCOV. Вспышка пневмонии, вызванной этим до сих пор неизвестным возбудителем, зафиксировали в китайском городе Ухань в декабре 2019 года.

Ученые предполагают, что это вирус той же семьи, что и тот, который спровоцировал эпидемию атипичной пневмонии в Китае десять лет назад.

Как предотвратить заболевание?

В случае посещения зоорынков или рынков с продуктами животного происхождения, придерживайтесь следующих правил:

избегайте контакта с больными животными или испорченными продуктами животного происхождения;

мойте руки с мылом после касания животных или продуктов животного происхождения;

избегайте любого контакта с бездомными животными, возможно, проживающими на территории зоорынка;

не прикасайтесь к глазам, носу и рту грязными руками;

избегайте контакта с потенциально зараженными (контаминированными) животными остатками или жидкостями на почве или частных предметов магазина или зоорынке;

избегайте потребления сырых или недостаточно обработанных продуктов животного происхождения. Нужно правильно термически обрабатывать сырое мясо, мясные субпродукты, молоко и следовать должным практикам приготовления пищевых продуктов.

При появлении симптомов заболевания обращайтесь к врачу.

Как сообщалось ранее, в Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус.