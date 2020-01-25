В Мариуполе обстреляли полицейский патруль

В Левобережном районе Мариуполя неизвестный мужчина стрелял из пистолета по правоохранителям. Об этом сегодня, 25 января, сообщает пресс-служба военной части 3057 на своей странице в Facebook.

Отмечается, что вчера, 24 января, наряд Нацгвардии нес службу по охране общественного порядка в Левобережном районе. Когда патрулировали улицу Февральскую, неожиданно, из-за угла дома на них вышел гражданин. Увидев наряд гвардейцев, достал предмет внешне похожий на пистолет и начал стрелять в сторону правоохранителей. Неизвестный успел сделать несколько выстрелов, но был задержан.

Как стало известно позже, нападавшим оказался 51-летний житель Мариуполя, который, по всей видимости, находился в состоянии алкогольного опьянения, а оружие, из которого вел огонь правонарушитель – пневматической. Нацгвардейцы не пострадали.

Для выяснения обстоятельств на место совершения правонарушения была вызвана следственно-оперативная группа, а гражданина доставили в Левобережный отдел полиции.

По данному факту следственным отделением Левобережного отдела полиции было принято окончательное решение о возбуждении уголовного производства предусмотренного ч. 1 ст. 345 УК (Угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении работника правоохранительного органа, а также в отношении его близких родственников в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).