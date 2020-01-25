В Краматорске на чердаке многоэтажки нашли гранатометы (Фото)

В Краматорске на чердаке многоэтажного дома нашли гранатометы. Об этом сегодня, 25 января, сообщает Главное управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

«24 января в 12:50 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о том, что в Краматорске на чердаке одного из многоквартирных домов на ул. Днепровская местные жители обнаружили подозрительные предметы», – говорится в сообщении.

На место происшествия выехали представители 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области для проведения идентификации. Было установлено, что обнаруженные предметы – это 3 гранатомета РПГ-22.

По указанному адресу были направлены пиротехнические подразделения Главного управления, которые изъяли боеприпасы установленным способом.

ФОто: ГСЧС Украины в Донецкой области

Всего от Главного управления привлекалось 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

Как сообщалось ранее, житель Краматорска поднялся на чердак, чтобы устранить протечку крыши. Там он обнаружил опасные предметы.