Кто придет на смену Суркову: Назван приемник

Вместо помощника президента России Владислава Суркова, который уходит с должности, «украинским направлением» в Кремле будет заниматься заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Об этом сообщает российская газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Как сообщается, Козак уже занимался украинским вопросом – в частности принимал участие в подготовке обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, который состоялся в сентябре.

Еще один источник на вопрос, могут ли передать в ведение Дмитрия Козака украинское и белорусское направления, а также вопросы интеграции на постсоветском пространстве, ответил: «Скорее так». Другой госслужащий в беседе также предположил, что бывший вице-премьер получит не только Украину: «У него (Дмитрия Козака – прим.) полет мысли широкий». Новостей, по его словам, следует ждать в ближайшее время.

По данным издания, с лета прошлого года внутри российской власти велась дискуссия о том, что на украинском направлении следует оставить одного ключевого куратора. Речь шла о выборе между Владиславом Сурковым и Дмитрием Козаком.

Как сообщалось ранее, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову сообщил, что Владислав Сурков оставил государственную службу из-за смены курса на украинском направлении. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что указа об отставке помощника президента России Владислава Суркова нет.