Увольнение Суркова: Грозит ли «Л-ДНР» кадровая встряска

Увольнение Владислава Суркова – помощника президента РФ Владимира Путина и «куратора» Донбасса в Кремле – повлечет за собой кадровые изменения в «руководстве Л-ДНР». Однако они вряд ли будут касаться руководителей непризнанных «республик» – Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Такое мнение высказал в комментарии сайту «Сегодня» директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«На Суркове в руководстве ОРДЛО не просто завязаны отдельные руководители. Он курировал кадровую политику "от и до". Конечно, больше в Донецке, но и в Луганске тоже. Разумеется, там влияли, особенно на военный сектор, и военные ГРУ, ФСБ. Но общий контроль, общее политическое кураторство, кадровая политика, вопросы смены власти – это все было завязано на Суркове. Теперь вопрос, кому отойдет политическое кураторство», – говорит эксперт.

Он напомнил, что на оккупированных территориях Путин выстроил систему, исключающую единовластие.

«По экономическим вопросам т.н. "Л-ДНР" курировал как раз (бывший российский вице-премьер Дмитрий) Козак. То есть, хотя у Суркова было решающее влияние, единоличного контроля по всем направлениям не было. Козак может перенять на себя и политические вопросы. Если только Путин не захочет как-то его уравновесить – потому что в таком случае Козак получит контроль и над экономическими, и над политическими вопросами», – считает политолог.

По словам Фесенко, в любом случае определенная турбулентность в «Л-ДНР» вполне возможна, поскольку новый куратор наверняка захочет расставить свои кадры.

«Пасечник («глава ЛНР») больше связан с российскими спецслужбами. И при этом старался сохранить некое равновесие в отношениях с различными центрами влияния. Поэтому больше рисков здесь для Пушилина. Потому что он как раз сильно завязан на Суркове. Впрочем, Пушилин достаточно хитер и гибок, если сейчас начнет демонстрировать, что готов принять любой вариант, то проблем не будет и у него. Я не думаю, что сразу произойдет какая-то смена руководства. Но кадровые решения на более низких уровнях и переключение лояльности на нового куратора, конечно будут», – резюмировал Фесенко.

Как сообщалось ранее, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову сообщил, что Владислав Сурков оставил государственную службу из-за смены курса на украинском направлении. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что указа об отставке помощника президента России Владислава Суркова нет.