Пенсии в ОРДЛО должна обеспечивать Россия, которая оккупировала Донбасс, – Сенцов

Узник Кремля 2014-19 гг. Олег Сенцов считает, что до возвращения оккупированных территорий Украина не должна платить пенсии тем людям, которые остались жить на неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса. Такое мнение он высказал в интервью ZN.ua.

«За оккупированные территории полную ответственность несет оккупировавшая эти регионы страна. Соответственно, Россия должна кормить Крым и Донбасс, поддерживать жизнь на этих территориях, а потом их вернуть. Точка. А мы, со своей стороны, должны принимать всех, кто выезжает оттуда. Должны помогать всем, кто хочет жить в свободной Украине, поддерживать этих людей, не терять с ними связь. Параллельно пытаться развиваться и строить нормальную страну. И это – игра вдолгую», – сказал он.

«То есть нужно признать, что ни ближайшей весной, ни летом, ни осенью нам Донбасс Путин не вернет. Возвращение может занять пять, десять или двадцать лет. Донбасс – это второе Приднестровье или Абхазия. Это разложение. У него нет шанса развиться. А у Украины – есть. И вот когда они увидят, как мы развились, то интеграция пройдет сама собой. Потому что эта власть в России рано или поздно уйдет. Люди просто захотят жить так же, как мы. Потому что никто не хочет жить плохо. А когда пропаганда перестанет испускать свои лучи, выжигающие мозг, когда выведут войска, а Россия будет вынуждена это сделать, то – добро пожаловать домой», – пояснил Сенцов.

«Тех, кто приезжает сюда, мы должны приветствовать с распростертыми объятиями. Они должны чувствовать себя как дома. Вот в чем была бы проблема той системы, которая функционирует в "ДНР/ЛНР". Люди бы на той стороне видели, что здесь их Родина, что она их ждет, она готова принять их здесь, но не там. Потому что там – оккупация. Понимаете? Эта должна быть очень четкая линия. А мы ее размываем. И происходит такая вялотекущая интеграция. В результате может сложиться так, что не мы интегрируем "ДНР", а "ДНР" интегрирует нас. Вот в чем проблема», – резюмировал Олег Сенцов.