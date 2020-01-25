Луганское направление: В штабе ООС признали напряженную обстановку (Фото)

Обстановка на луганском направлении, вблизи передовых позиций ВСУ, до сих пор остается напряженной. Об этом сегодня, 25 января, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«В большинстве случаев противник ведет огонь в темное время суток, хотя в последнее время участились случаи применения оружия и днем. В то же время активизировались и снайперы вблизи наших позиций, поэтому передвигаемся мы очень осторожно. Очень часто слышно со стороны врага передвижения техники в населенном пункте вблизи нас. Они оборудовали свои позиции в деревне, используя тем самым местных жителей в качестве заложников. Знают, что стрелять в ту сторону не будем», – рассказал военнослужащий Ростислав.

Незаконные вооруженные формирования используют не только стрелковое, но и тяжелое вооружение на некоторых участках местности.

«В последнее время враждебные обстрелы ведутся практически непрерывно. Оккупанты используют минометы тяжелых калибров, а также гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В большинстве случаев от этого страдает местное население. В некоторые населенные пункты допуск мирного населения несколько ограничен для их же безопасности, но мы предоставляем им всяческую помощь», – отметил военнослужащий Александр.