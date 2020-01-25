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Кабмин внес в Раду закон об административно-территориальном устройстве Украины

25.01.20 21:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект №2804 «Об основах административно-территориального устройства Украины». Об этом сообщается на сайте парламента.

Сам текст документа отсутствует на сайте парламента. Документ был зарегистрирован в Раде 24 января.

Последний этап прохождения документа – передано на рассмотрение руководства.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский решил отозвать поданный им ранее проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» (регистрационный номер 2598) и направить его на доработку.

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