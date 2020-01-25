СНБО просят обеспечить Луганщину «глушилками» для сепаратистского радио и росТВ

Глава Луганщины Сергей Гайдай обратился в СНБО в отношении обеспечения области комплексами подавления вражеского сигнала. Об этом он сообщил во время рабочего совещания по проблемным вопросам защиты информационного пространства области. Кроме того, он инициирует выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины по проблемам противодействия враждебной контента и информационной реинтеграции Донбасса, передает пресс-служба Луганской областной администрации.

«Информационную войну мы сегодня проигрываем. Вдоль линии разграничения слышен сигнал всех сепаратистских FM-радио. Аналогичная ситуация с российским телевидением. Поэтому я обратился к секретарю СНБО Украины Алексею Данилову с просьбой о выделении мобильных комплексов, способных эффективно противодействовать вражескому сигналу», – заявил Гайдай.

Представитель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины в Луганской области Владимир Горобец сообщил, что на днях должно состояться кодирование сигнала 20 самых рейтинговых украинских телеканалов. Однако на территории области принимаются 117 спутниковых каналов. Кроме того, большинство населения являются пользователями кабельных сетей, владельцы которых в основном уже заключили соответствующие соглашения с медиа-группами, которые «закрывают» свои программы, поэтому для них ситуация вообще не изменится.

Вместе с тем, были обсуждены проблемные вопросы привлечения национальных вещателей для увеличения объемов русскоязычного контента и развития сети маломощного FM-вещания вдоль российско-украинской границы и возле линии разграничения. Было также отмечено, что в ближайшее время в рамках международной технической помощи Луганщина получит три мощных цифровых передатчика (1 кВт).

В то же время, на РТС в Бахмутовке планируется установить ретранслятор, который будет работать в режиме модуляции, самом лучшем для распространения сигнала на временно оккупированную часть области. Это позволит луганчанам по ту сторону линии разграничения смотреть проукраинские русскоязычные телеканалы: информационный UA:TV1 и развлекательный UA:TV2.