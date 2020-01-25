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ВСУ и НВФ обвинили друг друга в обстрелах

25.01.20 17:08
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 25 января, незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что позиции украинских военных неоднократно обстреливались вблизи Павлополя, Катериновки, Песок. Кроме того, в районе населенного пункта Березовое, которое находится в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», зафиксирована работа снайперской пары. Вследствие прицельного огня НВФ ранили одного военнослужащего Объединенных сил. Ему оперативно оказали неотложную медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение.

«Поскольку такие действия вооруженных формирований Российской Федерации имеют постоянный характер, это свидетельствует о нежелании милитарной оккупационной власти и ее кремлевских кураторов продвигаться с мирным процессом на востоке Украины, несмотря на решительную настроенность украинской стороны на дипломатическое урегулирование конфликта», – подчеркивается в сообщении.

При этом в «ДНР» заявили об обстреле со стороны Березового по направлению поселка Ясное с применением БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрела получили осколочные повреждения кровли и стен жилые дома по адресам:

  • ул. Победы, д. 17;
  • ул. Победы, д. 18.

Жертв среди мирных граждан не зафиксировано.

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