RU
Все новости

СБУ нейтрализовано более 480 киберинцидентов и кибератак (Инфографика)

25.01.20 23:15
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В течение 2019 года въезд в Украину за пропаганду сепаратизма был запрещен 278 иностранцам. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.

Кроме того в 2019 году специалисты СБУ по информационной безопасности нейтрализовали более 480 киберинцидентов и кибератак на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры.

За этот период также прекращено функционирование более 1000 вебресурсов, которые использовались в преступных целях.

Всего в прошлом году по направлению контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности начато 339 уголовных производств, в том числе:

  • 158 за преступления в сфере использования компьютерных систем (ст. 361, ст. 362 Уголовного кодекса Украины);
  • 34 за преступления против основ национальной безопасности (ст. 109, ст. 110 УК).

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк