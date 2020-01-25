СБУ нейтрализовано более 480 киберинцидентов и кибератак (Инфографика)

В течение 2019 года въезд в Украину за пропаганду сепаратизма был запрещен 278 иностранцам. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.
Кроме того в 2019 году специалисты СБУ по информационной безопасности нейтрализовали более 480 киберинцидентов и кибератак на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры.
За этот период также прекращено функционирование более 1000 вебресурсов, которые использовались в преступных целях.
Всего в прошлом году по направлению контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности начато 339 уголовных производств, в том числе:
- 158 за преступления в сфере использования компьютерных систем (ст. 361, ст. 362 Уголовного кодекса Украины);
- 34 за преступления против основ национальной безопасности (ст. 109, ст. 110 УК).