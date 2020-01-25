RU
Все новости

В прошлом году число приехавших жить в Украину превысило количество выехавших

25.01.20 23:44

Число приехавших в Украину превысило количество эмигрантов почти на 16,5 тыс. человек. Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата число приехавших за январь-ноябрь 2019 года в Украину превысило количество выехавших из страны на 16 тыс. 456 человек.

При этом, в январе-ноябре 2018 года этот показатель составил 13 тыс. 677 человек.

Всего же за 11 месяцев прошлого года была зафиксирована естественная убыль населения – 533,7 тыс. человек

Данные по естественному и миграционному движению населения сформированы без учета временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и г. Севастополя.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк