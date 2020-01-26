Обстрел и глушение: На Донбассе БПЛА ОБСЕ подвергаются нападениям

Деятельность по мониторингу и свобода передвижения Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ остается ограниченной из-за угроз в области безопасности, включая риски, связанные с наличием мин и неразорвавшихся боеприпасов, а также другими препятствиями, которые ежедневно меняются. Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, осуществляя полет мини-БПЛА СММ около н. п. Красный Яр (неподконтрольный правительству, 12 км к северо-востоку от Луганска), наблюдатели слышали 1 очередь из стрелкового оружия; по их оценке, огонь открыли в направлении БПЛА.

При выполнении полетов над районами около н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 84 км к югу от Донецка) мини-БПЛА СММ подвергались воздействию помех сигнала GPS (по оценке, предположительно в результате глушения).

При этом уточняется, что помехи сигнала могли создавать в любом месте в радиусе нескольких километров от местоположения БПЛА.

Как сообщалось ранее, незаконные вооруженные формирования используют БПЛА для осуществления воздушной разведки и корректировки огня артиллерии и минометов одновременно с выполнением наблюдательных полетов БПЛА СММ ОБСЕ.