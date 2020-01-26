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Сводка из зоны ООС за 25 января: Версии сторон конфликта

26.01.20 09:07
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также отмечается работа снайперских пар. Об этом сегодня, 26 января, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Девять обстрелов по нашим позициям ВСУ открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

  • дважды неподалеку Павлополя – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • рядом с Песками – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Авдеевки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • два раза вблизи Березового – из станкового противотанкового гранатомета, а также снайперской винтовки и другого стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Верхнеторецкое – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • рядом с Водяным – из 82-мм миномета;
  • неподалеку Широкино – из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

  • неподалеку Катериновки – из крупнокалиберного пулемета.

Вчера, 25 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С началом этих суток НВФ огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет.

В «ДНР» заявили о 15 обстрелах своих позиций. В зоне обстрела оказались Широкая Балка, Озеряновка, Пантелеймоновка, Александровка, Старомихайловка, Донецк (пос. ш-ты Трудовской, Жабичево, Веселое, Вольво-Центр), Докучаевск, Ясное, Ленинское. Применялись минометы 120 мм 82 мм калибра, РПГ/СПГ, БТР/БМП, АГС, зенитные установки, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие.

В результате обстрела в направлении н.п. Ясное осколочные повреждения получили кровли и стены жилых домов по адресам:

  • ул. Победы, д. 17;
  • ул. Победы, д. 18.

В результате обстрела получил повреждение окна, межкомнатной двери, внутренних стен и бытовой техники жилой дом по адресу ул. Леваневского, 90 в Петровском районе г. Донецка.

Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано.

В «ЛНР» об обстрелах не сообщают.

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