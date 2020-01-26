Сводка из зоны ООС за 25 января: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также отмечается работа снайперских пар. Об этом сегодня, 26 января, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Девять обстрелов по нашим позициям ВСУ открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

дважды неподалеку Павлополя – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Песками – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку от Авдеевки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

два раза вблизи Березового – из станкового противотанкового гранатомета, а также снайперской винтовки и другого стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Верхнеторецкое – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Водяным – из 82-мм миномета;

неподалеку Широкино – из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

неподалеку Катериновки – из крупнокалиберного пулемета.

Вчера, 25 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С началом этих суток НВФ огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет.

В «ДНР» заявили о 15 обстрелах своих позиций. В зоне обстрела оказались Широкая Балка, Озеряновка, Пантелеймоновка, Александровка, Старомихайловка, Донецк (пос. ш-ты Трудовской, Жабичево, Веселое, Вольво-Центр), Докучаевск, Ясное, Ленинское. Применялись минометы 120 мм 82 мм калибра, РПГ/СПГ, БТР/БМП, АГС, зенитные установки, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие.

В результате обстрела в направлении н.п. Ясное осколочные повреждения получили кровли и стены жилых домов по адресам:

ул. Победы, д. 17;

ул. Победы, д. 18.

В результате обстрела получил повреждение окна, межкомнатной двери, внутренних стен и бытовой техники жилой дом по адресу ул. Леваневского, 90 в Петровском районе г. Донецка.

Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано.

В «ЛНР» об обстрелах не сообщают.