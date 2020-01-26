Переселенцев на Донетчине стало больше: Какие выбирают города и районы

В Донецкой области по состоянию на 23 января официально зарегистрировано 507 тыс. 392 внутренне перемещенных лица (ВПЛ).
«По состоянию на 23.01.2020 на территории Донецкой области учтено 430 911 семей и 507 392 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 112 944;
- дети – 62 847;
- лица с инвалидностью – 17 736;
- пенсионеры – 313 865.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 537 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 53 804;
- Краматорск – 48 593;
- Славянск – 40 846;
- Лиман – 23 697;
- Константиновка – 23 649;
- Марьинский район – 21 041;
- Бахмут – 19 004;
- Селидово – 16 536;
- Мирноград – 16 533.
Напомним, в Украине по состоянию на 20 января учтены 1 млн 435 тыс. 723 переселенца из Донбасса и Крыма.
Как сообщалось ранее, Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины работает над тем, чтобы определить, сколько в стране реально ВПЛ.
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации