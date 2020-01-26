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Переселенцев на Донетчине стало больше: Какие выбирают города и районы

26.01.20 10:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области по состоянию на 23 января официально зарегистрировано 507 тыс. 392 внутренне перемещенных лица (ВПЛ).

«По состоянию на 23.01.2020 на территории Донецкой области учтено 430 911 семей и 507 392 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

  • лица трудоспособного возраста – 112 944;
  • дети – 62 847;
  • лица с инвалидностью – 17 736;
  • пенсионеры – 313 865.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 537 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

  • Волновахский район – 53 804;
  • Краматорск – 48 593;
  • Славянск – 40 846;
  • Лиман – 23 697;
  • Константиновка – 23 649;
  • Марьинский район – 21 041;
  • Бахмут – 19 004;
  • Селидово – 16 536;
  • Мирноград – 16 533.

Напомним, в Украине по состоянию на 20 января учтены 1 млн 435 тыс. 723 переселенца из Донбасса и Крыма.

Как сообщалось ранее, Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины работает над тем, чтобы определить, сколько в стране реально ВПЛ.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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