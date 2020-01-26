Переселенцев на Донетчине стало больше: Какие выбирают города и районы

В Донецкой области по состоянию на 23 января официально зарегистрировано 507 тыс. 392 внутренне перемещенных лица (ВПЛ).

«По состоянию на 23.01.2020 на территории Донецкой области учтено 430 911 семей и 507 392 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 112 944;

дети – 62 847;

лица с инвалидностью – 17 736;

пенсионеры – 313 865.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 537 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

Волновахский район – 53 804;

Краматорск – 48 593;

Славянск – 40 846;

Лиман – 23 697;

Константиновка – 23 649;

Марьинский район – 21 041;

Бахмут – 19 004;

Селидово – 16 536;

Мирноград – 16 533.

Напомним, в Украине по состоянию на 20 января учтены 1 млн 435 тыс. 723 переселенца из Донбасса и Крыма.

Как сообщалось ранее, Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины работает над тем, чтобы определить, сколько в стране реально ВПЛ.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации