Необычная пара четырехлапых друзей живет на передовой украинских бойцов

На передовой украинских бойцов на Донбассе живет необычная пара друзей – взрослый кот и маленький щенок . Об этом рассказали в благотворительном фонде «Повернись живим» («Вернись живым») на странице организации в Facebook.

«Эти двое, взрослый кот и маленький щенок, вероятно, не подозревают, что живут прямо на передовой. Как только военные начинают готовить, необычная парочка друзей сбегается на еду и тепло от костра. В любой момент здесь может начаться вражеский обстрел, но эти двое точно будут защищены – в блиндаже для них так же есть место, как и у костра с пищей», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, будни на фронте невозможно представить без четверолапых друзей, которые приходят к украинским воинам в поисках чего-нибудь вкусненького и нередко остаются на позициях. Они приносят немало пользы: коты блестяще справляются с проблемой грызунов, а собаки нередко предупреждают о приближении чужаков.