Оперировали 5 часов: Военные медики спасли раненого питбультерьера Капрала – талисмана роты (Фото)

На фронте с украинскими воинами с 2016 года служит питбультерьер Капрал. Армейцы забрали его в подразделение больным и раненым. С тех пор он так и остался с ними. Ежедневно сопровождает бойцов на посты, а, чувствуя опасность, предупреждает об этом воинов разными способами.

Несколько недель назад Капралу уже второй раз не повезло. Он был тяжело ранен. Военные нашли его окровавленным в кустах. «Я услышал тяжелое дыхание. Посмотрел по сторонам и увидел его в кустах. Сначала не предал значения, но когда позвал его, он не отреагировал. Я сам к нему подошел и от увиденного стало жутко. Он был весь в крови. Я сразу побежал за нашим медиком. И мы начали ему оказывать необходимую помощь. Медик перевязал. Мы положили его на покрывало, вынесли и отвезли в Торецк. Начали искать ветеринаров, но ветеринары отказались оказывать ему помощь. И мы приняли решение обратиться за помощью к военным медикам. Когда я шел, то были сомнения, помогут или нет. Но был приятно удивлен, что на мою просьбу меня не отшили, а ответили взаимностью», – рассказал военнослужащий ВСУ Виталий.

По его словам, военные медики осмотрели собаку и сразу стали оказывать помощь. «У них на должности фельдшера есть человек со специальностью ветеринар. В дальнейшем она оказывала всю необходимую помощь. Во время оказания помощи у Капрала остановилось дыхание. Ему проводили реанимационные мероприятия. Я увидел, как медики спасают пса, и понял, что если со мной что-то случится, эти люди не дадут мне умереть. Если они так взялись за пса и не дали ему погибнуть, то и бойца они поставят на ноги. Где-то 5 часов его оперировали. Первые трое суток было очень тяжело. У него было пробито легкое, пневмоторокс. Мы все переживали и помогали. Сейчас видим, что он ожил. Бегает, играет и как всегда любит есть тушенку», – добавил Виталий.

Фото: скриншот видео «Військове телебачення України»

Военные отмечают, что Капрал уже их побратим. Несмотря на все болезни и ранения, он остается на фронте, а вскоре после ротации вернется в часть, ведь его там очень любят и уважают. Для армейцев он – талисман роты. Поэтому военные планируют сделать шеврон своего подразделения с изображением Капрала, чтобы подчеркнуть его значимость на передовой.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Військове телебачення України»