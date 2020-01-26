Война на Донбассе разрушительно влияет на систему здравоохранения, – OCHA Ukraine

Конфликт на востоке Украины разрушительно влияет на систему здравоохранения, которая на данный момент не способна удовлетворять потребности пострадавших людей. Об этом сообщает Миссия Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (OCHA) в Украине на своей странице в Facebook.

Так, волонтеры проекта Ассоциации милосердия «Еммануил» «Помощь востоку Украины» помогают устранить существующие пробелы в оказании медицинских услуг. В прифронтовой Красногоровке (Марьинский р-н, Донецкая обл.) прошла благотворительная медицинская акция. Из Киева приехали врачи, чтобы обследовать людей, не имеющих возможность получать качественные медицинские услуги.

В рамках медицинской мобильной клиники были такие специалисты: терапевт, эндокринолог, невропатолог, семейный врач, врач УЗИ, лаборант экспресс лаборатории, окулист для подбора очков.

Для тяжелобольных и лежачих людей работали 2 выездные мобильные команды, где терапевт на дому осматривал пациентов, измерял давление, принимал кровь на анализ, подбирал очки для чтения и назначал схему лечения.

«Врачи констатируют, что около двух третей украинцев имеют близорукость. А с возрастом она может привести к полной слепоте. Статистику ухудшают и другие болезни, которые вызывают осложнения внутри глаз. Статистика в зоне военных действий превышает в среднем 50%. В основном, причины потери зрения – инсульты, частое пребывание в темном подвале, скудное питание, стрессы, – сообщается на странице проекта в Facebook.

На медицинской акции в Красногровке организация раздала 110 очков людям с нарушением зрения.

Фото: Facebook / Помощь востоку Украины

Напомним, ранее в OCHA Ukraine заявили, что OCHA Ukraine из-за вооруженного конфликта у трех из четырех жителей Донбасса наблюдаются симптомы психологических расстройств.