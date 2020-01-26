Разворот Украины в сторону России уже невозможен, – социолог

Директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина заявила, что разворот Украины в сторону России уже невозможен. Об этом она сказала в интервью «ФАКТЫ».

«То, что разворот невозможен, было понятно сразу после аннексии Крыма и начала агрессии на Донбассе. Точка невозврата пройдена. "Слуга народа", представляющая сейчас монобольшинство в парламенте, это молодые ребята. Им никакая Россия не нужна. Да и сам Зеленский на такое не пойдет», – уверяет социолог.

Она отметила, что украинцев, кто согласен на мир любой ценой, меньшинство.

«Пока, по данным опросов, их меньше. Однако в значительной степени все зависит от пропаганды. Если нам будут постоянно показывать страдания людей (а это реальность), то может увеличиться количество тех, кто решит: да ладно, как-то потом будет, давайте сейчас установим мир. "Надо перестать стрелять", как говорил Зеленский», – сказала Бекешкина.

По ее словам, по данным опросов, главные требования, которые выдвигает Кремль, не воспринимаются ни в одном регионе нашей страны.