В Донецке горела психиатрическая больница

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке произошел пожар в пристройке психоневрологической больницы № 2. Об этом сегодня, 26 января, сообщает «МЧС ДНР».

Пожару был присвоен статус социально-значимого.

«26.01.2020 г. Донецк, Ленинский р-н, пос. Рудчанск, психоневрологическая больница №2, хозяйственная постройка – пожар», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пожаром уничтожена кровля и перекрытие на площади 70 кв м, 6 оконных блоков, вещи б/у на площади 50 кв м. Причина пожара устанавливается.