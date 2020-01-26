RU
Все новости

В Донецке горела психиатрическая больница

26.01.20 12:11
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке произошел пожар в пристройке психоневрологической больницы № 2. Об этом сегодня, 26 января, сообщает «МЧС ДНР».

Пожару был присвоен статус социально-значимого.

«26.01.2020 г. Донецк, Ленинский р-н, пос. Рудчанск, психоневрологическая больница №2, хозяйственная постройка – пожар», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пожаром уничтожена кровля и перекрытие на площади 70 кв м, 6 оконных блоков, вещи б/у на площади 50 кв м. Причина пожара устанавливается.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк