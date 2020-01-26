Родные погибли из-за обстрела: Две семьи переселенцев добились компенсации за моральный ущерб

Две семьи переселенцев из Донбасса, в которых вследствие обстрела погибли родные, при помощи правозащитников добились в суде возмещения морального вреда. Об этом сообщает благотворительный фонд «Право на захист» («Право на защиту»).

Так, обе семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) обратились к юристам харьковского офиса БФ «Право на защиту». «Детали трагических историй каждой из них отличаются, однако объединяет их одно – в обоих вследствие обстрела погибли родные», – говорится в сообщении.

Семья Ф. потеряла двух самых дорогих людей: в результате обстрела одного из населенных пунктов Лутугинского района, который теперь расположен на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, 20 июля 2014 года погибли Николай Ф., 1957 г . р. и Дмитрий Ф., 1991 г . р. «Трагедия произошла на глазах Елены, жены и матери погибших. Поскольку обстрел продолжался, женщине никто не мог помочь. Она находилась рядом с изуродованными телами своих родных, а рядом горел их дом. Соседи всего через несколько часов смогли забрать Елену к себе. Женщина была в отчаянии – в один миг потеряла дорогих людей. У нее осталась дочь», – рассказали правозащитники.

Вторая история не менее трагична – в результате обстрела населенного пункта в пригороде Дебальцево (Донецкая обл.), который сейчас также находится на неподконтрольной украинской власти территории, 22 января 2015 года был ранен мужчина – Виталий К. «Его семья боролась за его жизнь, не жалея ни сил, ни средств. Однако ранения были слишком тяжелыми. 9 февраля 2015 года Виталий К. скончался в больнице. Его жена, дочь и родители очень тяжело переживали утрату. Переживают ее и по сей день. Смерть Виталия кардинально изменила их жизнь. Родители из-за ухудшения состояния здоровья после смерти сына не имели сил для отстаивания права на получение компенсации в судебном порядке. Защиту интересов семьи в суде взяли на себя жена и дочь Виталия», – говорится в сообщении.

Как уточняют правозащитники, потери семей К. и Ф. являются пожизненными и невосполнимыми. «И хотя никакими средствами их компенсировать невозможно, однако семьям было необходимо отстоять право на компенсацию от государства Украина, ведь они остались без кормильцев. Поэтому специалисты юридической команды БФ "Право на защиту" начали работу по защите прав и законных интересов семей в суде», – отмечается в сообщении.

Орджоникидзевский районный суд города Харькова решением от 3 октября 2019 года по делу семьи К. частично удовлетворил иск. Из государственного бюджета Украины в пользу двух истиц взыскано по 200 тыс. грн каждой на возмещение морального ущерба, причиненного смертью физического лица в результате террористического акта.

Коминтерновский районный суд города Харькова решением от 28 октября 2019 года также частично удовлетворил иск семьи Ф. В пользу двух истиц из государственного бюджета Украины в счет возмещения морального вреда взыскано по 500 тыс. грн каждой.

Но борьба за права для женщин обоих семей на этом не закончилась. Представитель Кабинета министров Украины подал апелляционные жалобы на решения судов первой инстанции. Апелляционные жалобы подали и истицы – относительно изменения размера возмещения.

Так, 14 января 2020 года Харьковский апелляционный суд с участием представительницы истиц, адвокат БФ «Право на защиту» Елены Приходько, рассмотрел апелляционные жалобы и принял положительное решение в пользу женщин:

решение Орджоникидзевского районного суда города Харькова от 3 октября 2019 года изменено в части размера морального вреда. В пользу истцов из государственного бюджета Украины на возмещение морального ущерба, причиненного смертью физического лица в результате террористического акта, взыскано по 500 тыс. грн каждой;

решение Коминтерновского районного суда города Харькова от 28 октября 2019 года было оставлено без изменений. А апелляционная жалоба Кабинета министров Украины – без удовлетворения.

Напомним, если человек погиб в результате военных действий на Донбассе, то его родственники через суд могут потребовать возмещение морального ущерба. Это можно сделать, в том числе, при сопровождении правозащитных организаций. Но для начала процедуры необходимо собрать базовый набор документов. При этом в Украине нет механизма и законодательства, которое бы гарантировало родственникам погибших мирных граждан право на материальную компенсацию.