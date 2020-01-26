На заседании Совета ассоциации Украина-ЕС поговорят о Донбассе, Крыме и Минских соглашениях

В ходе заседания Совета ассоциации Украины – ЕС 28 декабря в Брюсселе обсудят ситуацию с безопасностью на востоке Украины в контексте противодействия российской агрессии и имплементации Минских договоренностей, а также положения дел во временно оккупированном Крыму, сообщает Правительственный портал.

Это первое заседание с новым составом украинского правительства и новым составом Европейской комиссии. Украинскую делегацию возглавит премьер-министр Алексей Гончарук.

Повестка дня предусматривает обсуждение ситуации безопасности на востоке Украины в контексте противодействия российской агрессии и имплементации Минских договоренностей, а также положения дел во временно оккупированном Крыму.

Во время заседания Совета ассоциации стороны также проанализируют достигнутый прогресс по имплементации Соглашения об ассоциации и обсудят состояние двусторонней торговли, пути углубления экономического и отраслевого сотрудничества Украины с Европейским Союзом, сотрудничество в сфере юстиции, свободы и безопасности.