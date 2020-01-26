В Госстате рассказали, как выросли цены в 2019 году в новостройках и на вторичном рынке

Цены на первичном рынке жилья в Украине в 2019 году выросли на 6,6% по сравнению с 2018 годом на вторичном – на 11,1%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Согласно данным службы, наибольший рост цен на первичном рынке жилья в 2019 году наблюдался на трехкомнатные квартиры (на 9,9%), тогда как однокомнатные подорожали на 5,4%, а двухкомнатные – на 6,5%.

В четвертом квартале 2019 года рост цен на жилье ускорился и на первичном, и на вторичном рынках.

В частности, на «первичке» цены на жилье выросли на 3,1% по сравнению с третьим кварталом (на 3,6% на однокомнатные квартиры, на 2,8% – на двухкомнатные, на 2,5% – на трехкомнатные).

При этом в третьем квартале ко второму рост замедлился до 0,3%, во втором к первому – ускорился на 2%.

На «вторичке» в четвертом квартале цены на жилье выросли на 2,7% по сравнению с третьим кварталом (на 3,9% на однокомнатные, на 3,5% – на двухкомнатные, и на 0,7% – на трехкомнатные), тогда как в третьем квартале ко второму они выросли на 1,3%, во втором по сравнению с первым – на 1,9%.

Показатели наведены без учета временно оккупированных территорий Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.