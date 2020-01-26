Уханьский коронавирус: Как распознать и оставаться в безопасности

Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым коронавирусом nCoV 2019 – это диарея, тошнота, слабый аппетит. Об этом сообщает агентство Xinhua, предают «Буквы».

Среди других возможных первых признаков заражения – головные боли, учащенное сердцебиение, ощущение стесненности грудной клетки, общая усталость, мышечные боли.

По словам врачей, у некоторых пациентов не наблюдались ранее озвученные симптомы болезни: повышение температуры и кашель. По данным медиков, они появляются уже на поздних стадиях болезни.

Отсутствие очевидных специфических клинических проявлений увеличивает сложность диагностики, легко приводит к пропущенному диагнозу или ошибочному диагнозу и увеличивает вероятность заражения.

Также есть десять простых мер предосторожности, которые могут защитить от заражения коронавирусом nCoV2019. Об этом для издания Foreign Policy пишет Лори Гарретт – бывший старший научный сотрудник по вопросам глобального здравоохранения в Совете по международным отношениям и писатель-лауреат Пулитцеровской премии.

Он считает, что эту эпидемию можно было бы довольно легко взять под контроль три недели назад, если бы власти Китая были более открыты в информировании мирового общества и предприняли быстрые действия. Но сейчас уже слишком поздно, и этот вирус распространяется по всему миру. Поскольку нет вакцины или лечения для nCoV2019, медики вынуждены прибегнуть к протоколам лечения другого коронавируса – SARS 2003 года. А это значит, что целые города должны быть отрезаны от сообщения, а население страны должно быть ограничено в передвижении, чтобы предотвратить распространение болезни.

Но при этом есть очень простые меры предосторожности, которые могут защитить от заражения: