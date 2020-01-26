Пережитки войны: За неделю на Донбассе обезвредили 241 взрывоопасный предмет

В течение недели пиротехнические расчеты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины 45 раз привлекались к работам по очистке от взрывоопасных предметов местности, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, сопровождали аварийные бригады коммунальных предприятий во время проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электро- и водоснабжения, обследовали 34 га территории, изъяли и обезвредили 241 взрывоопасный предмет. Об этом сегодня, 26 января, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения привлекались 6112 раз, обследовано 6731,64 га территории и 17,5 га акватории, изъято и уничтожено 33838 взрывоопасных предметов.

В пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории контрольных пунктов въезда / выезда спасателями была оказана медицинская и психологическая помощь 984 лицам.

В течение недели в районе проведения операции Объединенных сил чрезвычайных ситуаций не возникало. Кроме того, на территории Донецкой и Луганской областей произошло 59 пожаров, во время которых спасено 2 человека, на пожарах погибли 6 человек, еще 2 человека получили травмы.