Государство требует от переселенца вернуть адресную помощь: Юрист разъяснила ситуацию

В случае, если государство требует от переселенца вернуть выплаченную ежемесячную адресную помощь для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг (так называемые «переселенческие» деньги), или ее часть, то переселенцы должны собирать полную информацию по ситуации, поскольку в зависимости от периода возврата сумм, применяются различные нормы законодательства. Об этом рассказала юрист Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния») Мария Красненко, передают «Свои.City».

Она напомнила, что порядок назначения и выплаты ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) для покрытия расходов на проживание, в частности на оплату жилищно-коммунальных услуг, регулируется постановлением Кабинета министров №505*. Именно этот документ определяет, что адресная помощь не назначается, если:

любой из членов семьи имеет в собственности жилье на подконтрольной территории, кроме случая, когда такое жилье непригодно для проживания;

если кто-либо из членов семьи имеет на депозитном банковском счете или счетах средства в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц.

Правозащитница уточнила, что, по состоянию на январь 2020 года, речь идет о сумме 52 тыс. 550 грн, находящихся на вашем депозите или совокупно на нескольких депозитных счетах.

«Обращаю внимание, что речь идет именно о депозитных, а не о текущих счетах. Ряд услуг в банках, которые называются, например, "Копилка", также могут быть депозитным счетам, обращайте на это внимание. Основанием для взыскания предварительно выплаченных средств адресной помощи является именно предоставление лицом, часто по незнанию, недостоверных сведений, которые затем обнаруживают при проверке. Проверку могут проводить не в период назначения, а в любой момент получения вами средств», – объяснила Красненко.

Как отмечает юрист, судебные разбирательства таких дел отдельные и часто являются результатом отказа лиц возвращать средства, выплаченные неправомерно. «Однако речь идет о случаях, когда лицо не предоставило достоверную информацию. Например, в заявлении не указано о наличии депозита», – уточнила юрист.

По словам правозащитницы, есть случаи, когда лицо в заявлении отметило все данные, в том числе о наличии депозита, а работники социальной защиты назначили выплаты. «Тогда можно оспаривать требование возвращения, поскольку вы предоставили всю информацию, и ответственность ложится на работника. Важно предоставлять достоверную информацию. Обращайте внимание на все пункты заявлений, если не понимаете что-то – уточняйте или консультируйтесь с юристами. Если вам сообщают о необходимости возврата сумм, обращайтесь с заявлением об уточнении всей информации: какая причина возврата, за какой период, кем совершено назначение? Просите копии заявлений о предоставлении вам адресной помощи и решения о назначении такой помощи», – сказала она.

Юрист подчеркивает, что переселенцы должны собирать полную информацию по ситуации, поскольку в зависимости от периода возврата сумм, применяются различные нормы законодательства. Это может влиять на саму потребность в возвращении или ее размер. «Не бойтесь запрашивать информацию и не подписывайте документы, которые вам сразу предлагают. По возможности проконсультируйтесь с юристами, которые оказывают помощь внутренне перемещенным лицам», – призывает Мария Красненко.

Как сообщалось ранее, переселенка из временно неподконтрольного украинской власти Луганска Елизавета Колесникова на собственном опыте убедилась, что законодательство, регулирующее выплаты ВПЛ, не всегда работает в интересах переселенцев. Государство через суд добилось, чтобы переселенка вернула часть ежемесячной адресной помощи.

* Постановление КМУ №505 от 01.10.2014«О предоставлении ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг» предусматривает нормативы начисления ежемесячной адресной помощи переселенцам