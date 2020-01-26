Полицейские на почте задержали мужчину, получившего посылку с психотропным веществом PVP

В Северодонецке сотрудники Управления противодействия наркопреступности совместно с сотрудниками местного отдела полиции в ходе реализации оперативной информации обнаружили и изъяли у местного жителя пакеты с особо опасным психотропным веществом PVP весом более 200 граммов, которые тот получил в одном из почтовых отделений города. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Луганской области.

По данному факту следственными органами открыто уголовное производство по ст. 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».

Изъятое направлено на экспертизу в НИЭКЦ.

В рамках уголовного производства продолжается проведение следственно-оперативных мероприятий. Следствию предстоит выяснить источник, из которого на Луганщину попадают особо опасные психотропы.