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В управлении ПФУ Краматорска можно получить консультации по Skype

26.01.20 16:42
Фото: Facebook / Управление ПФУ в г. Краматорске Донецкой области
Фото: Facebook / Управление ПФУ в г. Краматорске Донецкой области

В Краматорске в управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) можно получить удобно и оперативно услуги дистанционно – с помощью Skype-связи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

«Руководители и специалисты управления Пенсионного фонда Украины в городе Краматорске уже длительное время оказывают консультации гражданам с помощью Skype-связи», – говорится в сообщении.

В случае, если дома отсутствуют интернет-ресурсы, то связаться по скайпу с управлением ПФУ в Краматорске можно с интерактивных рабочих мест, расположенных в:

  • библиотеке им. Т. Шевченко (Шабельковский поселковый совет);
  • Государственном реабилитационном учреждении «Центр комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью "Донбасс"»;
  • Ясногорских и Беленьковских поселковых советах;
  • ЧАО «Новокраматорский машиностроительный завод» (НКМЗ);
  • ЧАО «Старокраматорский машиностроительный завод» («СКМЗ»).

«Руководители управления выйдут на связь с вами и предоставят необходимую консультацию», – уточняется в сообщении.

Адрес для связи – pfukramatorsk

Как сообщалось ранее, в управлении ПФУ Краматорска внедрена система «электронной очереди».

Напомним, ПФУ внедряет в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение «Пенсионный фонд». Теперь граждане имеют возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с мобильных устройств – смартфонов и планшетов.

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