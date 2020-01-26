В управлении ПФУ Краматорска можно получить консультации по Skype

В Краматорске в управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) можно получить удобно и оперативно услуги дистанционно – с помощью Skype-связи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

«Руководители и специалисты управления Пенсионного фонда Украины в городе Краматорске уже длительное время оказывают консультации гражданам с помощью Skype-связи», – говорится в сообщении.

В случае, если дома отсутствуют интернет-ресурсы, то связаться по скайпу с управлением ПФУ в Краматорске можно с интерактивных рабочих мест, расположенных в:

библиотеке им. Т. Шевченко (Шабельковский поселковый совет);

Государственном реабилитационном учреждении «Центр комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью "Донбасс"»;

Ясногорских и Беленьковских поселковых советах;

ЧАО «Новокраматорский машиностроительный завод» (НКМЗ);

ЧАО «Старокраматорский машиностроительный завод» («СКМЗ»).

«Руководители управления выйдут на связь с вами и предоставят необходимую консультацию», – уточняется в сообщении.

Адрес для связи – pfukramatorsk

Как сообщалось ранее, в управлении ПФУ Краматорска внедрена система «электронной очереди».

Напомним, ПФУ внедряет в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение «Пенсионный фонд». Теперь граждане имеют возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с мобильных устройств – смартфонов и планшетов.