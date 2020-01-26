Получение пенсии по доверенности в Украине: Что важно знать

В Украине возможна выплата пенсии по доверенности. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Доверенность – письменный документ, который выдается одним лицом (доверителем) другому лицу (представителю) для представительства перед третьими лицами (ст. 244 Гражданского кодекса Украины).

Для оформления доверенности к нотариусу обращается только доверитель.

В ПФУ обращают внимание на то, что представитель может совершать от имени доверителя все действия, которые определены в доверенности.

Условия выплаты пенсии по доверенности:

Пенсия может выплачиваться при соблюдении порядка оформления доверенности. Заявление на выплату пенсии по доверенности подается каждый год действия доверенности (ст. 47 Закона Украины «Об общеобязательном пенсионном страховании»).

Представительство по доверенности прекращается в случае:

окончания срока доверенности;

отмены доверенности лицом, которое ее выдало;

отказа представителя от совершения действий, которые были определены доверенностью;

смерти доверителя или представителя (объявление умершим, признание недееспособным или безвестно отсутствующим, ограничения гражданской дееспособности).

Как сообщалось ранее, ПФУ ввел новую модель обращения граждан за назначением пенсии в «одно касание» через веб-портал электронных услуг ПФУ. Внедрение такой системы упрощает взаимодействие граждан с ПФУ, позволяет уменьшить затраты времени лиц, обращающихся за назначением пенсии, обеспечивает максимально комфортные условия для получения услуг, не выходя из дома. Услуга «Е-пенсия» появится в онлайн-сервисе государственных услуг «Дія», над которым работает Министерство цифровой трансформации Украины, и станет полностью автоматизированной и максимально удобной.

Напомним, ПФУ внедряет в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение «Пенсионный фонд». Теперь граждане имеют возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с мобильных устройств – смартфонов и планшетов.