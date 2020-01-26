Получение пенсии по доверенности в Украине: Что важно знать

В Украине возможна выплата пенсии по доверенности. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Доверенность – письменный документ, который выдается одним лицом (доверителем) другому лицу (представителю) для представительства перед третьими лицами (ст. 244 Гражданского кодекса Украины).
Для оформления доверенности к нотариусу обращается только доверитель.
В ПФУ обращают внимание на то, что представитель может совершать от имени доверителя все действия, которые определены в доверенности.
Условия выплаты пенсии по доверенности:
- Пенсия может выплачиваться при соблюдении порядка оформления доверенности.
- Заявление на выплату пенсии по доверенности подается каждый год действия доверенности (ст. 47 Закона Украины «Об общеобязательном пенсионном страховании»).
Представительство по доверенности прекращается в случае:
- окончания срока доверенности;
- отмены доверенности лицом, которое ее выдало;
- отказа представителя от совершения действий, которые были определены доверенностью;
- смерти доверителя или представителя (объявление умершим, признание недееспособным или безвестно отсутствующим, ограничения гражданской дееспособности).
Как сообщалось ранее, ПФУ ввел новую модель обращения граждан за назначением пенсии в «одно касание» через веб-портал электронных услуг ПФУ. Внедрение такой системы упрощает взаимодействие граждан с ПФУ, позволяет уменьшить затраты времени лиц, обращающихся за назначением пенсии, обеспечивает максимально комфортные условия для получения услуг, не выходя из дома. Услуга «Е-пенсия» появится в онлайн-сервисе государственных услуг «Дія», над которым работает Министерство цифровой трансформации Украины, и станет полностью автоматизированной и максимально удобной.
Напомним, ПФУ внедряет в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение «Пенсионный фонд». Теперь граждане имеют возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с мобильных устройств – смартфонов и планшетов.