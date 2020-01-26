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«Ощадбанк» на линии разграничения Донбасса: Где будут работать мобильные отделения (График)

26.01.20 18:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой и Луганской областях с 27 по 31 января вдоль линии разграничения будут работать мобильные отделения «Ощадбанка». Об этом сегодня, 26 января, сообщает общественная организация «Донбасс-SOS» на своей странице в Facebook.

Так, в Донецкой области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать:

  • 27, 28, 29, 30 и 31 января – Бахмут, ул. Мира, 50.

Режим работы отделения банка – с 9:30 до 15:00.

В Луганской области мобильные отделения «Ощадбанка» будут работать:

  • 27, 29 и 31 января – Золотое, Золотовский горсовет (Попаснянский р-н);
  • 28 января – Трехизбенка, Трехизбенский сельсовет (Новоайдарский р-н);
  • 30 января – Нижнее, Нижненский сельсовет (Попаснянский р-н).

Подразделения банка будут работать с 9:00 до 15:00, перерыв – с 12:00 до 13:00.

По информации правозащитников, в мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS-терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.

Напомним, в 2020 году в прифронтовой Красногоровке (Марьинский р-н, Донецкая обл.) государственный «Ощадбанк» планирует открытие стационарного отделения.

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