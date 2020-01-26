Разумков рассказал о сроках завершения реформы децентрализации

Реформу децентрализации в Украине планируют завершить до начала местных выборов, которые состоятся осенью этого года. Об этом заявил глава ВРУ Дмитрий Разумков, передает «Рубрика»

«Думаю, что в ближайшее время обновленный законопроект поступит во ВРУ. Я думаю, что мы сможем успеть, по крайней мере, мы приложим для этого максимум усилий. Для того, чтобы уже новые выборы происходили после того, как реформа децентрализации будет завершена. Для этого у нас есть время и я думаю, сможем ли это сделать, даже несмотря на то, что выборы должны быть в октябре этого года», – сказал Разумков.

Как сообщалось ранее, кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект №2804 «Об основах административно-территориального устройства Украины».