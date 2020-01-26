В Украине вырос максимальный размер пособия по безработице: На Донетчине рассказали, от чего зависит выплата (Видео)

В Украине увеличился максимальный размер пособия по безработице. Теперь он составляет более 8 400 грн. Однако получить такую ​​сумму смогут не все.

Жительница Покровска (Донецкая обл.) Светлана пытается найти работу через центр занятости. Говорит, что самой не удалось. «По специальности я секретарь-деловод. Везде нужны молодежь, а в таком возрасте не так просто устроиться», – сказала она.

Однако, как отмечает безработная Алина, молодым не легче. Девушка по специальности парикмахер. Однако, после колледжа она до сих пор в поисках. «Нет опыта работы, потому не взяли. Пришла сюда за помощью», – поделилась она.

По словам специалистов, для таких, как Алина, пособие по безработице будет минимальным. «Если нет страхового стажа, пособие по безработице положено 610 грн. Выплата будет осуществляться в течении 6 месяцев. Это, как правило, выпускники учебных заведений, которые обращаются к нам без опыта работы», – объяснила заместитель директора Покровского городского центра занятости Наталья Воробьева.

Сумма максимального размера выплат по безработице увеличилась с декабря 2019 года вместе с прожиточным минимумом.

Однако, как объясняют специалисты, размер пособия зависит от стажа и предыдущей зарплаты. Кроме того, надо получить официальный статус безработного, то есть стать на учет в центре занятости. «Для того, чтобы обратиться к нам, нужны документы с собой. Это паспорт, идентификационный код, трудовая книжка, документ об образовании», – сообщила начальник отдела трудоустройства Покровского городского центра занятости Елена Ведькало.

Пособие по безработице назначается центрами занятости с восьмого дня после регистрации безработного только по его личному заявлению.

Напомним, Государственная служба занятости Украины внедряет «Всеукраинский кадровый резерв». Его разработали для выпускников профессиональных и высших учебных заведений. В Донецкой области специалисты помогают молодежи составлять портфолио и даже создавать видео-резюме.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области на одну вакансию претендуют 16 безработных.

Источник: ТК «Донбасс»