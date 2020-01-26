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Между Путиным и Зеленским установлен эффективный рабочий контакт, – Песков

26.01.20 20:09
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что лидеры Украины и РФ установили эффективный рабочий контакт, передают российские СМИ.

«Между двумя президентами, собственно, уже установлен рабочий контакт, достаточно эффективный, как показали последние события», – сказал Песков.

Вместе с тем, по его мнению, в этом нет ничего сенсационного, и это является «рабочим, скрупулезным процессом».

«Сам по себе контакт не является чем-то необычным, сенсационным, это такой рабочий, скрупулезный процесс», – сказал Песков.

Он добавляет, что накануне обсуждали возможность встречи Путина и Зеленского на мемориальных мероприятиях памяти жертв Холокоста, но отдельную встречу во время подобного масштабного события организовать трудно.

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