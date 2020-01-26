В минздраве рассказали о ситуации с коронавирусом в Украине

На сегодня в Украине не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.

Об этом сегодня, 26 января. во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает «Укринформ».

«Сегодня в Украине не зарегистрировано ни одного случая коронавируса. Министерство здравоохранения с учреждениями здравоохранения готово и настроено в случае появления такого вируса достаточно быстро его обнаружить и оказать всю необходимую медицинскую помощь», – сказал Ляшко.

Он также добавил, что сто пятьдесят человек, которые прибыли в Украину из Китая, прошли термометрию.

«Сегодня прилетели в Украину прямым рейсом из Китая 150 человек, всем им была проведена термометрия инфракрасным термометром. Ни одного человека с повышенной температурой не выявлено. Все допущены и прошли пограничный контроль», – сказал он.

По его словам, параллельно с этим пограничники, проверяющие документы, спрашивают людей о симптомах болезни и в случае их наличия вызывают медицинскую службу.

Ляшко отметил, что 25 января Минздрав обновил рекомендации по скринингу пассажиров, прилетающих из Китая.

«Скрининг введен именно на прямых рейсах, которые летят из Китая ... В случае, если кто-то будет лететь из Китая в Украину через Мюнхен или Стамбул, температурный скрининг ему будет проведен в Стамбуле или Мюнхене. Если будет признана необходимость тотального скрининга в отношении всех, то Всемирная организация здравоохранения примет решение о всеобщем запрете посещения Китая и о запрете авиасообщения. Как нам известно, 23 января комитет ВОЗ, который должен был принять такое решение, его не принял и продолжает считать ситуацию в Китае чрезвычайной, однако не глобальной», – сказал он.