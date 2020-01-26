Произведение Пелевина в авторской трактовке Суркова, – российский политолог о «Л-ДНР»

Решение об отставке Владислава Суркова – помощника президента РФ Владимира Путина и «куратора» Донбасса в Кремле – было принято давно. Такое мнение «Медузе» высказал политолог Вадим Самодуров, знакомый с Сурковым.

«Это отложенная отставка. Как таковой последней капли не было. Накопилась критическая масса просчетов. Территории [ДНР и ЛНР – прим.] стали неуправляемы к 2017 году. Санкционное давление стало очень чувствительным. Путин понял, что увяз в проблемах со сбитым „боингом", санкциями, необходимостью вливать деньги до конца жизни», – сказал он.

По его мнению, Россия потеряла Донбасс, потому что не оправдались ожидания и надежды жителей «республик на» помощь Москвы. «Творческий подход к политике и управлению, который практиковал Сурков, хорош для постмодернистских театральных постановок и произведений Натана Дубовицкого (творческий псевдоним Суркова – прим.). Но применительно к реальной жизни – это катастрофа. Вся политика по украинскому направлению и Донбассу оказалась провальной. И никто теперь не понимает, что делать с этом воплощенным в реальности римейком на произведения Пелевина в авторской трактовке Суркова», – полагает он.

Как сообщалось ранее, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову сообщил, что Владислав Сурков оставил государственную службу из-за смены курса на украинском направлении. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что указа об отставке помощника президента России Владислава Суркова нет.