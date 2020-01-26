Сюрпризы Давоса: О чем договорились на Всемирном экономическом форуме (Видео)

На Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), который прошел на этой неделе, говорили об экологии и энергетике. Украина рассказывала о своей инвестиционной привлекательности и рассыпалась в реверансах перед богатыми иностранцами. Но при этом дома кардинально пересматривала условия для украинских инвесторов, что едва не вызвало скандал.

В Давос в этом году приехало почти 3 тыс. участников. Среди них – 119 миллиардеров из 36-ти стран. Суммарно их состояние составляет 500 млрд долл. Больше всего богачей прилетело из Америки, Индии и России.

Аналитики Форума всегда перед его началом публикуют расширенный доклад о мировых угрозах. В 2020 году, по мнению экспертов, 5 главных рисков будут связаны со сменой климата. Отмечают, что от глобального потепления пострадают все – кроме России, т.к. здесь практически нет зон риска, в которых возможна катастрофическая засуха. А вот ее территория вечной мерзлоты постепенно тает, открывая для РФ северный морской путь. «Таяние вечной мерзлоты – это, на самом деле, тоже большая проблема. Во-первых, теряется достаточно большое количество суши на севере, происходит подмывание берега. Во-вторых, построенная там инфраструктура начинает "сыпаться"», – говорит экс-депутат Государственной думы, бизнесмен Илья Пономарев.

В мире уже началась война за Арктику – за ее рыбу, водные ресурсы и стратегическое присутствие борются Россия, США, Китай и Норвегия.

2,5 года тому назад Дональд Трамп вывел США из Парижского климатического соглашения. То есть Америка просто отказалась уменьшать количество вредных выбросов. Несмотря на повсеместную критику, на всех площадках в Давосе Трамп повторял одно: США в мире – это страна №1. «США переживают экономически бум, который мир раньше не знал», – отмечал американский президент.

Единственная уступка по экологии, на которую согласилась Америка, – присоединиться к инициативе Форума высадить триллион деревьев. Похоже, это единственное практическое решение Всемирного экономического форума в Давосе.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал об амбициозных планах власти – страна должна стать новым экономическим чудом в мире. Ради этого инвесторам обещают персональных «опекунов» от правительства, налоговые каникулы и международный арбитраж. «мы предлагаем всем стать акционерами. Украина становится стабильным и прогнозируемым рынком, с существенными возможности для расширения бизнеса», – сказал Зеленский.

Также он говорил о вступлении Украины в Евросоюз: мол, Великобритания вышла, поэтому возьмите нашу страну на освободившееся место. Только с евроинтеграцией что-то пошло не так. Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия договорился до того, что Украине не нужно приводить собственное законодательство в соответствие с европейским. Скандал разразился мгновенно. Потом он оправдывался, что ничего плохого не имел в виду. «Речь шла о здоровом экономическом эгоизме, когда в рамках Европейского Союза все страны пытаются защитить свои национальные интересы. Я хочу увидеть запись на английском языке, т.к. возможно это ошибка перевода», – уточнил Арахамия.

На «украинском завтраке» в Давосе главный спикер – премьер-министр Алексей Гончарук. Он долго рассказывал о привилегиях для иностранных инвесторов в Украине. Но на замечания отечественного бизнеса признал – условия должны быть едиными для всех.

На «завтраке» должен был быть и Владимир Зеленский, но украинский президент сократил свой визит в Давос ради участия у всемирном форуме по теме Холокоста в Израиле. Здесь он планировал встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопрос обмена пленными. Однако переговоры не состоялись. И как только Путин вернулся в Москву, стало известно об отставке советника президента Владислава Суркова, который являлся куратором «Л-ДНР» и идеологом плана «Новороссия». Официальное заявление еще не подписано. Но уже известно имя преемника Суркова – бывший премьер Дмитрий Козак, его называют автором грузинской войны 2008 года и политконсультантом аннексированного Крыма.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Украина»