«Ипотека под 3%» и «Доступное жилье»: В каких регионах переселенцы больше всего купили квартир (Таблица)

По итогам реализованной в декабре 2019 года новой жилищной программы «Ипотека под 3%» внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и участники АТО / ООС приобрели больше всего квартир в Киеве, Харьковской и Одесской областях. Об этом «Донецким новостям» рассказал глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») Сергей Комнатный.

Всего в прошлом году «Держмолодьжитло» реализовывало по факту 3 общегосударственные программы – «Доступное жилье» (для ВПЛ, участников АТО / ООС и иных категорий), «Ипотека под 3%» (только для ВПЛ и участников АТО / ООС), кредитование молодежи за счет уставного капитала Фонда, а на 4-ю программу – льготное кредитование из госбюджета – после 2014 года деньги не выделялись. Также Фонд администрирует 118 региональных программ (в 23-х из них могут принимать участие переселенцы), которые финансируются из местных бюджетов. Всего составлено 1 647 договоров на сумму 861 млн грн, из них:

за счет средств госбюджета и «Держмолодьжитла» – 1210 договоров на 609 млн грн;

за счет средств местных бюджетов – 437 договоров на 252 млн грн.

За год наиболее эффективной оказалась программа «Доступное жилье» – с ее помощью жилье получили 897 семей, далее идут региональные программы (437 семей), молодежным кредитованием воспользовались 115 семей. И в связи с тем, что «Ипотека под 3%» реализовывалась только в декабре, на прием заявок отводилось всего 3 дня и на программу выделено лишь 200 млн грн, ею смогли воспользоваться 198 семей.

Больше всего квартир по всем программам было приобретено в Харьковской области (277), Киеве (202), Полтавской (98) и Львовской (96) областях.

А вот на Донбассе программы «Держмолодьжитла» реализуются не очень эффективно. Основная причина – отсутствие рынка строительства нового жилья. Так, из 25-ти регионов Луганская область находится на 24 месте (приобретена 31 квартира), Донецкая – на 24-м (14 квартир).

Всего обладателями своего жилья стали 779 семей переселенцев и 415 семей участников АТО / ООС.

Что касается «Ипотеки под 3%», то здесь в ТОП-5 вошли следующие регионы:

г. Киев – 44 семьи; Харьковская и Одесская обл. – по 15 семей; Киевская обл. – 12 семей; Львовская обл. – 11 семей; Луганская и Днепропетровская обл. – по 9 семей.

А вот в Донецкой области квартиры смогли приобрести лишь 4 семьи. В Черновицкой области не приобретено ни одной квартиры, а всего по 3 квартиры – в Николаевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Херсонской и Ровненской областях.

ТОП-5 по программе «Доступное жилье» в прошлом году составили:

г. Киев – 143 семьи; Харьковская обл. – 87 семей; Львовская и Днепропетровская обл. – по 62 семьи; Одесская обл. – 45 семей; Полтавская обл. – 44 семьи.

В Донецкой области программой смогли воспользоваться лишь 9 семей, а в Луганской – и вовсе 1.

Данные о заключенных в 2019 году договорах по жилищным программам «Держмолодьжитла»

№ п/п Регион «Доступное жилье» «Ипотека под 3%» (для ВПЛ и участников АТО / ООС) Местные программы Кредиты для молодежи из уставного капитала «Держмолодьжитло» Всего 1 Харьковская 87 15 172 3 277 2 г. Киев 143 44 0 15 202 3 Полтавская 44 8 28 18 98 4 Львовская 62 11 22 1 96 5 Днепропетровская 62 9 4 2 77 6 Одесская 45 15 11 6 77 7 Черкасская 36 4 30 1 71 8 Николаевская 19 3 43 1 66 9 Сумская 41 8 6 10 65 10 Волынская 35 6 2 15 58 11 Ивано-Франковская 43 3 10 0 56 12 Запорожская 24 5 26 0 55 13 Хмельницкая 39 7 2 4 52 14 Черниговская 36 6 8 2 52 15 Винницкая 34 7 5 5 51 16 Закарпатская 29 3 11 3 46 17 Житомирская 30 6 7 2 45 18 Тернопольская 36 3 5 1 45 19 Черновицкая 20 0 15 1 36 20 Херсонская 13 3 13 4 33 21 Луганская 1 9 10 11 31 22 Киевская 0 12 0 8 20 23 Ровненская 9 3 5 0 17 24 Донецкая 9 4 0 1 14 25 Кировоградская 0 4 2 1 7 Всего 897 198 437 115 1647

Как сообщалось ранее, всего за 27 лет работы «Держмолодьжитла» за счет программ Фонда смогли приобрести жилье 40 349 семей.

Напомним, что программа «Ипотека под 3%» начала действовать с декабря 2019 года. Заявки принимались лишь 3 дня, и за этот период на участие в программе успели зарегистрироваться 10 181 чел. (из них от ВПЛ – 6 678, АТО/ООС – 3 503). На выделенные в декабре 200 млн грн кредиты получили лишь 198 семей. Согласно условиям «Ипотеки под 3%», кредит на жилье (в том числе его можно приобретать на вторичном рынке недвижимости) выдается сроком на 20 лет под 3% годовых, первоначальный взнос – 6% от стоимости жилья (но есть и иные расходы).

Программа «Доступное жилье» была запущена в 2017 году, она предполагает для переселенцев и участников АТО/ООС 50% финансирования государством стоимости жилья, но в программе могут участвовать только новострои (первичный рынок недвижимости). По состоянию на 1 сентября 2019 года в реестре кандидатов на кредитование по программе «Доступное жилье» находились 8 225 семей переселенцев и 1 911 – участников АТО. В 2019 году на реализацию программы было выделено 400 млн грн и ею смогли воспользоваться 989 семей.