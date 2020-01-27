«Ипотека под 3%» и «Доступное жилье»: В каких регионах переселенцы больше всего купили квартир (Таблица)

По итогам реализованной в декабре 2019 года новой жилищной программы «Ипотека под 3%» внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и участники АТО / ООС приобрели больше всего квартир в Киеве, Харьковской и Одесской областях. Об этом «Донецким новостям» рассказал глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») Сергей Комнатный.
Всего в прошлом году «Держмолодьжитло» реализовывало по факту 3 общегосударственные программы – «Доступное жилье» (для ВПЛ, участников АТО / ООС и иных категорий), «Ипотека под 3%» (только для ВПЛ и участников АТО / ООС), кредитование молодежи за счет уставного капитала Фонда, а на 4-ю программу – льготное кредитование из госбюджета – после 2014 года деньги не выделялись. Также Фонд администрирует 118 региональных программ (в 23-х из них могут принимать участие переселенцы), которые финансируются из местных бюджетов. Всего составлено 1 647 договоров на сумму 861 млн грн, из них:
- за счет средств госбюджета и «Держмолодьжитла» – 1210 договоров на 609 млн грн;
- за счет средств местных бюджетов – 437 договоров на 252 млн грн.
За год наиболее эффективной оказалась программа «Доступное жилье» – с ее помощью жилье получили 897 семей, далее идут региональные программы (437 семей), молодежным кредитованием воспользовались 115 семей. И в связи с тем, что «Ипотека под 3%» реализовывалась только в декабре, на прием заявок отводилось всего 3 дня и на программу выделено лишь 200 млн грн, ею смогли воспользоваться 198 семей.
Больше всего квартир по всем программам было приобретено в Харьковской области (277), Киеве (202), Полтавской (98) и Львовской (96) областях.
А вот на Донбассе программы «Держмолодьжитла» реализуются не очень эффективно. Основная причина – отсутствие рынка строительства нового жилья. Так, из 25-ти регионов Луганская область находится на 24 месте (приобретена 31 квартира), Донецкая – на 24-м (14 квартир).
Всего обладателями своего жилья стали 779 семей переселенцев и 415 семей участников АТО / ООС.
Что касается «Ипотеки под 3%», то здесь в ТОП-5 вошли следующие регионы:
- г. Киев – 44 семьи;
- Харьковская и Одесская обл. – по 15 семей;
- Киевская обл. – 12 семей;
- Львовская обл. – 11 семей;
- Луганская и Днепропетровская обл. – по 9 семей.
А вот в Донецкой области квартиры смогли приобрести лишь 4 семьи. В Черновицкой области не приобретено ни одной квартиры, а всего по 3 квартиры – в Николаевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Херсонской и Ровненской областях.
ТОП-5 по программе «Доступное жилье» в прошлом году составили:
- г. Киев – 143 семьи;
- Харьковская обл. – 87 семей;
- Львовская и Днепропетровская обл. – по 62 семьи;
- Одесская обл. – 45 семей;
- Полтавская обл. – 44 семьи.
В Донецкой области программой смогли воспользоваться лишь 9 семей, а в Луганской – и вовсе 1.
Данные о заключенных в 2019 году договорах по жилищным программам «Держмолодьжитла»
№ п/п
Регион
«Доступное жилье»
«Ипотека под 3%» (для ВПЛ и участников АТО / ООС)
Местные программы
Кредиты для молодежи из уставного капитала «Держмолодьжитло»
Всего
1
Харьковская
87
15
172
3
277
2
г. Киев
143
44
0
15
202
3
Полтавская
44
8
28
18
98
4
Львовская
62
11
22
1
96
5
Днепропетровская
62
9
4
2
77
6
Одесская
45
15
11
6
77
7
Черкасская
36
4
30
1
71
8
Николаевская
19
3
43
1
66
9
Сумская
41
8
6
10
65
10
Волынская
35
6
2
15
58
11
Ивано-Франковская
43
3
10
0
56
12
Запорожская
24
5
26
0
55
13
Хмельницкая
39
7
2
4
52
14
Черниговская
36
6
8
2
52
15
Винницкая
34
7
5
5
51
16
Закарпатская
29
3
11
3
46
17
Житомирская
30
6
7
2
45
18
Тернопольская
36
3
5
1
45
19
Черновицкая
20
0
15
1
36
20
Херсонская
13
3
13
4
33
21
Луганская
1
9
10
11
31
22
Киевская
0
12
0
8
20
23
Ровненская
9
3
5
0
17
24
Донецкая
9
4
0
1
14
25
Кировоградская
0
4
2
1
7
Всего
897
198
437
115
1647
Как сообщалось ранее, всего за 27 лет работы «Держмолодьжитла» за счет программ Фонда смогли приобрести жилье 40 349 семей.
Напомним, что программа «Ипотека под 3%» начала действовать с декабря 2019 года. Заявки принимались лишь 3 дня, и за этот период на участие в программе успели зарегистрироваться 10 181 чел. (из них от ВПЛ – 6 678, АТО/ООС – 3 503). На выделенные в декабре 200 млн грн кредиты получили лишь 198 семей. Согласно условиям «Ипотеки под 3%», кредит на жилье (в том числе его можно приобретать на вторичном рынке недвижимости) выдается сроком на 20 лет под 3% годовых, первоначальный взнос – 6% от стоимости жилья (но есть и иные расходы).
Программа «Доступное жилье» была запущена в 2017 году, она предполагает для переселенцев и участников АТО/ООС 50% финансирования государством стоимости жилья, но в программе могут участвовать только новострои (первичный рынок недвижимости). По состоянию на 1 сентября 2019 года в реестре кандидатов на кредитование по программе «Доступное жилье» находились 8 225 семей переселенцев и 1 911 – участников АТО. В 2019 году на реализацию программы было выделено 400 млн грн и ею смогли воспользоваться 989 семей.