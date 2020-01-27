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«Ипотека под 3%» и «Доступное жилье»: В каких регионах переселенцы больше всего купили квартир (Таблица)

ДН 27.01.20 08:11
Сергей Комнатный
Сергей Комнатный / Фото: dnews.dn.ua

По итогам реализованной в декабре 2019 года новой жилищной программы «Ипотека под 3%» внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и участники АТО / ООС приобрели больше всего квартир в Киеве, Харьковской и Одесской областях. Об этом «Донецким новостям» рассказал глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») Сергей Комнатный.

Всего в прошлом году «Держмолодьжитло» реализовывало по факту 3 общегосударственные программы – «Доступное жилье» (для ВПЛ, участников АТО / ООС и иных категорий), «Ипотека под 3%» (только для ВПЛ и участников АТО / ООС), кредитование молодежи за счет уставного капитала Фонда, а на 4-ю программу – льготное кредитование из госбюджета – после 2014 года деньги не выделялись. Также Фонд администрирует 118 региональных программ (в 23-х из них могут принимать участие переселенцы), которые финансируются из местных бюджетов. Всего составлено 1 647 договоров на сумму 861 млн грн, из них:

  • за счет средств госбюджета и «Держмолодьжитла» – 1210 договоров на 609 млн грн;
  • за счет средств местных бюджетов – 437 договоров на 252 млн грн.

За год наиболее эффективной оказалась программа «Доступное жилье» – с ее помощью жилье получили 897 семей, далее идут региональные программы (437 семей), молодежным кредитованием воспользовались 115 семей. И в связи с тем, что «Ипотека под 3%» реализовывалась только в декабре, на прием заявок отводилось всего 3 дня и на программу выделено лишь 200 млн грн, ею смогли воспользоваться 198 семей.

Больше всего квартир по всем программам было приобретено в Харьковской области (277), Киеве (202), Полтавской (98) и Львовской (96) областях.

А вот на Донбассе программы «Держмолодьжитла» реализуются не очень эффективно. Основная причина – отсутствие рынка строительства нового жилья. Так, из 25-ти регионов Луганская область находится на 24 месте (приобретена 31 квартира), Донецкая – на 24-м (14 квартир).

Всего обладателями своего жилья стали 779 семей переселенцев и 415 семей участников АТО / ООС.

Что касается «Ипотеки под 3%», то здесь в ТОП-5 вошли следующие регионы:

  1. г. Киев – 44 семьи;
  2. Харьковская и Одесская обл. – по 15 семей;
  3. Киевская обл. – 12 семей;
  4. Львовская обл. – 11 семей;
  5. Луганская и Днепропетровская обл. – по 9 семей.

А вот в Донецкой области квартиры смогли приобрести лишь 4 семьи. В Черновицкой области не приобретено ни одной квартиры, а всего по 3 квартиры – в Николаевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Херсонской и Ровненской областях.

ТОП-5 по программе «Доступное жилье» в прошлом году составили:

  1. г. Киев – 143 семьи;
  2. Харьковская обл. – 87 семей;
  3. Львовская и Днепропетровская обл. – по 62 семьи;
  4. Одесская обл. – 45 семей;
  5. Полтавская обл. – 44 семьи.

В Донецкой области программой смогли воспользоваться лишь 9 семей, а в Луганской – и вовсе 1.

Данные о заключенных в 2019 году договорах по жилищным программам «Держмолодьжитла»

№ п/п

Регион

«Доступное жилье»

«Ипотека под 3%» (для ВПЛ и участников АТО / ООС)

Местные программы

Кредиты для молодежи из уставного капитала «Держмолодьжитло»

Всего

1

Харьковская

87

15

172

3

277

2

г. Киев

143

44

0

15

202

3

Полтавская

44

8

28

18

98

4

Львовская

62

11

22

1

96

5

Днепропетровская

62

9

4

2

77

6

Одесская

45

15

11

6

77

7

Черкасская

36

4

30

1

71

8

Николаевская

19

3

43

1

66

9

Сумская

41

8

6

10

65

10

Волынская

35

6

2

15

58

11

Ивано-Франковская

43

3

10

0

56

12

Запорожская

24

5

26

0

55

13

Хмельницкая

39

7

2

4

52

14

Черниговская

36

6

8

2

52

15

Винницкая

34

7

5

5

51

16

Закарпатская

29

3

11

3

46

17

Житомирская

30

6

7

2

45

18

Тернопольская

36

3

5

1

45

19

Черновицкая

20

0

15

1

36

20

Херсонская

13

3

13

4

33

21

Луганская

1

9

10

11

31

22

Киевская

0

12

0

8

20

23

Ровненская

9

3

5

0

17

24

Донецкая

9

4

0

1

14

25

Кировоградская

0

4

2

1

7

Всего

897

198

437

115

1647

Как сообщалось ранее, всего за 27 лет работы «Держмолодьжитла» за счет программ Фонда смогли приобрести жилье 40 349 семей.

Напомним, что программа «Ипотека под 3%» начала действовать с декабря 2019 года. Заявки принимались лишь 3 дня, и за этот период на участие в программе успели зарегистрироваться 10 181 чел. (из них от ВПЛ – 6 678, АТО/ООС – 3 503). На выделенные в декабре 200 млн грн кредиты получили лишь 198 семей. Согласно условиям «Ипотеки под 3%», кредит на жилье (в том числе его можно приобретать на вторичном рынке недвижимости) выдается сроком на 20 лет под 3% годовых, первоначальный взнос – 6% от стоимости жилья (но есть и иные расходы).

Программа «Доступное жилье» была запущена в 2017 году, она предполагает для переселенцев и участников АТО/ООС 50% финансирования государством стоимости жилья, но в программе могут участвовать только новострои (первичный рынок недвижимости). По состоянию на 1 сентября 2019 года в реестре кандидатов на кредитование по программе «Доступное жилье» находились 8 225 семей переселенцев и 1 911 – участников АТО. В 2019 году на реализацию программы было выделено 400 млн грн и ею смогли воспользоваться 989 семей.

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