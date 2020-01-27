Нужно свыше 160 миллиардов: В «Держмолодьжитло» сообщили о количестве «очередников» в жилищных программах

Большинство граждан, которые могут принять участие в программах «Держмолодьжитло», хотели бы воспользоваться механизмом льготной ипотеки, нежели частичной оплаты стоимости жилья. Об этом, отвечая на вопрос «Донецких новостей», сообщил глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») Сергей Комнатный.

Он акцентировал, что в Украине до сих пор нет данных о точном количестве нуждающихся в жилье. Особенно это касается переселенцев и участников АТО / ООС.

«По состоянию на 2015 год на квартирном учете в стране стояло 650 тыс. семей. Это последние данные Госстата. Сейчас мы имеем 1,4 миллиона внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), сколько из них нуждаются в жилье – не знает никто, и не проводился такой анализ. Мы имеем лишь данные очередей по программам, которые ведут различные ведомства. По нашим программам, по программам Министерства обороны и пр.», – сказал Комнатный.

Так, по трем общегосударственным программам, которые реализует «Держмолодьжитло», в очереди стоит следующее число семей:

программа кредитования молодежи – 6,5 тыс. семей;

«Доступное жилье» – 15,2 тыс. семей;

«Ипотека под 3%» – 10 180 семей.

Глава «Держмолодьжитла» отметил, что большинство людей среди механизмов – компенсация части стоимости жилья («Доступное жилье») или льготная ипотека («Ипотека под 3%») – основное предпочтение отдают именно льготной ипотеке. «Потому что "Доступное жилье" – классная программа, но она рассчитана на более экономически стабильную категорию граждан. Если бы у нас был неограниченный финансовый ресурс, то программой по льготной ипотеке сегодня в Украине хотели бы воспользоваться свыше 200 тыс. семей. Но на это необходимо в среднем 160 млрд грн. Мы понимаем, что 160 миллиардов из бюджета мы не возьмем. Поэтому работать над привлечением внебюджетных средств – это основная задача», – пояснил он.

На «Ипотеку под 3%» в госбюджете-2020 пока средства не запланированы, возможно, они появятся после перераспределения бюджета по итогам первого полугодия. На программу «Доступное жилье» на этот год, как и на 2019-й, изначально зарезервированы 100 млн грн. «100 миллионов на этот год на "Доступное жилье" запланировано. Но у нас и в прошлом году было 100 млн, а вышли в итоге почти на полмиллиарда (в декабре дополнительно выделили 300 млн грн, – ред.). Так что то, что имеется на начало года, не означает, что не будет увеличения на конец года», – констатировал руководитель Фонда.

Он напомнил, что в соответствии с нормами обеспечения жилья, на каждого члена семьи в среднем должно приходиться 23 кв. м. То есть строить жилья нужно много. «Кроме того 70% жилого фонда в Украине построено в период Советского Союза, и срок его эксплуатации уже выходит. Т.е. строить жилья нужно очень много. Кроме того, только в Киеве свыше 70 тыс. квартир сегодня не используются по прямому назначению, в них не живут люди. Это говорит о глубоком дисбалансе между спросом и возможностями. Эту ситуацию должны помочь выровнять финансово-кредитные механизмы», – продолжил Комнатный.

«Сегодня нужно предоставить возможность кредитовать ипотеку банкам. Для этого нужно снижать ставку Нацбанка, снижать требования ликвидности ипотечных кредитов для социально незащищенных граждан – чтобы они могли взять ипотеку по льготным программам», – резюмировал он.

Напомним, что Комнатный сообщил, сколько переселенцев и участников АТО/ООС смогли приобрести квартиры по программам «Держмолодьжитла» в течение 2017-2019 гг. Он также пояснил, почему многие программы невозможно реализовать на Донбассе. Отметил, что в первом полугодии 2020 года должна быть принята Единая государственная целевая программа по обеспечению жильем участников АТО/ООС и переселенцев. По программе «Ипотека под 3%» скорее всего будет сохранена та же очередь кандидатов, которая была сформирована в декабре 2019 года. Комнатный рассказал, в каких регионах переселенцы и участники АТО / ООС смогли больше всего купить квартир по программам «Держмолодьжитла».