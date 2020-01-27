Особенно в военной зоне: Украине нужно учесть европейское законодательство в отношении секс-индустрии

Предоставление сексуальных услуг военным в зоне вооруженного конфликта значительно опаснее, чем гражданским лицам в мирное время. В этой связи Украине в законодательной практике следует учитывать рекомендации европейского права. Как передает корреспондент «Донецких новостей», на этом акцентировал координатор Центра документирования Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Алексей Бида в ходе пресс-конференции, посвященной результатам исследования «Влияние вооруженного конфликта на востоке Украины на работниц коммерческого секса»*.

«Коммерческий секс является давним спутником войны. Еще со времен античности армии были практически абсолютно мужскими коллективами. Однако их сопровождали женщины, например, кухарки, прачки, которые могли предоставлять военным и сексуальные услуги. Также был возможен коммерческий секс. Почти всегда доступ солдатов до таких женщин рассматривался как необходимость, которая повышала их боевые качества и удерживало их от неконтролируемого насилия над мирным населением. Известны примеры времен Второй мировой войны институцианализации коммерческого секса в регулярных армиях», – рассказал Бида.

Он отметил, что появление организованных вооруженных отрядов, ведущих боевые действия на определенной местности, меняет локальный рынок сексуальных услуг, как правило, приводя к его росту. «Это обусловлено, во-первых, резким повышением спроса, а во-вторых – ухудшением уровня жизни и связанной с конфликтом нищетой, что заставляет большее количество лиц рассматривать коммерческий секс как способ обеспечения себя и своих близких», – сказал представитель УХСПЧ.

Эксперт напомнил, что Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин также констатирует, что в целом военные конфликты и оккупация территорий приводит к росту проституции, торговли женщинами и их сексуальной эксплуатации. Отчеты международных неправительственных организаций дополняют, что сама по себе ситуация вооруженного конфликта может подталкивать людей к секс-работе, которую в мирное время они рассматривали как неприемлемую для себя. «Общие правила войны, выписанные в Женевской конвенции, запрещают проституцию. Проблематика добровольного коммерческого секса в вооруженных конфликтах рассматривается в ракурсе нарушений прав женщин», – добавил эксперт.

Бида подчеркнул, что коммерческий секс невозможно искоренить в регулярных армиях, «так же, как нельзя искоренить его в мирной жизни». «В вооруженном конфликте стремительно ослабляются имеющиеся механизмы защиты лиц, оказывающих сексуальные услуги. Даже для тех, кто практиковал коммерческий секс до начала конфликта, как способ заработка, предоставление сексуальных услуг военным в конфликте значительно опаснее, чем гражданским лицам в мирное время», – акцентировал он.

«Украина в своем внутреннем законодательстве вольна в установлении правил в отношении коммерческого секса. На данный момент эта деятельность считается незаконной. Платное предоставление сексуальных услуг в Украине является административным нарушением, которое карается наложением штрафа. Сопутствующая коммерческая деятельность – такая как сутенерство – рассматривается как уголовное преступление. Украинское законодательство строится на модели абсолютного запрета коммерческого секса. Это наименее соответствует подходу, принятому в развитых европейских странах, где склонны к декриминализации сексуальных услуг», – сообщил Бида.

При этом европейское право разграничивает отношение к секс-услугам в мирное и военное время. Так, 26 февраля 2014 года Европейский парламент принял «Резолюцию по вопросу о сексуальной эксплуатации и проституции и их влияния на гендерное равенство». В документе подчеркивается, что проституция не может быть криминализованной, Резолюция призывает страны ликвидировать репрессивное законодательство и остановить репрессивные практики в этой сфере. Наоборот государства должны создавать программы по реабилитации секс-работниц и при их желании способствовать их профессиональному обучению с целью трудоустройства на иную работу. Тем не менее в период вооруженных конфликтов Резолюция призывает противодействовать любым проявлениям проституции во всех регионах, где присутствуют военные силы.

«Этот документ не является обязательным, но он отображает общее видение проблемы в Европейском Союзе и может стать основанием для дальнейшего принятия актов европейского законодательства. Поскольку Украина стремится к согласованию своего законодательства с правом ЕС, украинское законодательство относительно секс-бизнеса также подлежит гармонизации с европейским… Украине в практике своего законодательства следует двигаться в направлении полной отмены любых административных или уголовных наказаний за секс-работу, при этом со своевременным обеспечением ответственности лиц, которые эксплуатируют проституцию. В зоне вооруженного конфликта ответственность за такую практику может быть возложена на органы власти, которые осуществляют фактическое руководство территорией, в частности, это может быть военное командование», – резюмировал представитель УХСПЧ.

* Исследование Украинского Хельсинского союза по правам человека основано на опросе 61 женщины возрастом от 21 до 48 лет, со стажем вовлечения в сферу секс-индустрии от 3,5 до 25 лет. Опрос проводился благотворительной организацией «Легалайф-Украина» в январе-феврале 2018 года в городах подконтрольной украинской власти территории. География опроса включает Мариуполь, Славянск, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и Краматорск.