На Донбассе: Работницам секс-индустрии легче обратиться за помощью к бандитам, чем к полиции

Проблемы, с которыми встречаются секс-работницы в зоне вооруженного конфликта на Донбассе, идентичны проблемам женщин секс-индустрии на мирной территории Украины. Аналогичны и способы их решения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом рассказала координатор организации «Легалайф-Украина» Наталья Дорофеева в ходе пресс-конференции, посвященной результатам исследования «Влияние вооруженного конфликта на востоке Украины на работниц коммерческого секса»*.

В ходе опроса (проводился в январе-феврале 2018 года, в период действия еще Антитеррористической операции) респондентки отмечали, что за последние 12 месяцев к ним применялись различные формы насилия от разных категорий людей. Такие действия преимущественно осуществлялись со стороны клиентов-гражданских.

Также женщины испытывали различные формы насилия со стороны клиентов-комбатантов, но в меньшей степени, что может быть связано со значительно меньшим количеством таких клиентов (оскорбление, унижение – 8,2%; принуждение к половым актам без презерватива – 8,2%) и со стороны полиции (оскорбление, унижение – 18%; психологическое давление – 26,2%; шантаж – 6,6%), со стороны мужей / сожителей (оскорбление, унижение – 8,2%; психологическое давление – 6,6%; шантаж – 9,8%; физическое преследование – 8,2%).

«Когда мы говорим о зоне АТО, то у секс-работниц, возможно, нет возможности в той мере обращаться за помощью, как на мирной территории Украины. Однако даже на мирной территории секс-работницы в большинстве случаев не обращаются в государственные учреждения за помощью. Больше половины из респонденток если обращались за помощью, то к подругам (66,7%), друзьям (50%). Им к бандитам даже легче обратиться. А в полицию идут только единицы. Такая ситуация по всей территории [страны]», – сказала Дорофеева.

Как на мирной территории, так и в зоне АТО / ООС секс-работницы не обращаются в полицию, во-первых, из-за того, что считают, что своей деятельностью они нарушают закон. «Существует такое понятие как самостигма. Им навязывается мысль, что "я сама виновата в своих проблемах", "это преступления, я – преступница, как я могу обращаться в полицию за помощью?". Но даже те единицы, которые обращались в полицию часто получают либо прямой отказ – "иди отсюда", либо косвенный отказ – затягивание дела, неэффективное рассмотрение и пр.», – пояснила эксперт.

Дорофеева сообщила, что их организация недавно проводила информационное занятие с представителями полиции, с целью изменить их стигму по отношению к секс-работницам. «Задавался вопрос: каковы будут ваши действия, если обратиться секс-работница с жалобой, что ее ограбили, изнасиловали и пр. В большинстве случаев полицейские первым пунктом написали: составлю протокол о занятии проституцией. Это о многом говорит», – подчеркнула она.

Координатор организации «Легалайф-Украина» считает, что секс-работу в Украине нужно декриминализировать, тогда это снимет множество вопросов, в том числе и в плане защиты женщин, вовлеченных в секс-индустрию.

«Очень важна декриминализация – чтобы секс-работников, когда они добровольно выбирают этот вид деятельности, не преследовали. Государственными институциями должны наказываться преступники, которые грабят, насилуют секс-работников, втягивают в эту сферу несовершеннолетних. Сейчас же секс-работники продолжают нести ярмо: я – или жертва, или же я – преступник. В этом контексте им очень сложно обращаться в государственные институты для защиты своих прав», – дополнила директор БО «Легалайф-Украина» Наталья Исаева.

* Исследование Украинского Хельсинского союза по правам человека основано на опросе 61 женщины возрастом от 21 до 48 лет, со стажем вовлечения в сферу секс-индустрии от 3,5 до 25 лет. Опрос проводился благотворительной организацией «Легалайф-Украина» в январе-феврале 2018 года в городах подконтрольной украинской власти территории. География опроса включает Мариуполь, Славянск, Краматорск, Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.