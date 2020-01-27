Военные врачи оказывают помощь жителям прифронтовых районов Донбасса (Фото)

В прифронтовых районах Донбасса военные врачи оказывают помощь местным жителям. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе проведения ООС, неподалеку от линии соприкосновения, продолжают работу мобильные медицинские группы. Их главная цель – оперативно оказать квалифицированную медицинскую помощь местным жителям прифронтовых городов и сел Донетчины и Луганщины, охватив как можно больше людей, прежде всего пенсионеров и детей.

Мобильные медицинские группы комплектуются военными медиками – терапевтами, стоматологами, хирургами – которые по собственному желанию прибывают из боевых бригад и мобильных военных госпиталей и едут работать в прифронтовые районы.

«Мобильные группы каждую неделю выезжают в прифронтовые районы Донбасса. Сначала работали в районах разведения сил и средств, в частности, в Золотом и Богдановке. Далее мы развернули работу в Новолуганском и других населенных пунктах Донецкой и Луганской областей», – сообщил помощник командующего Объединенных сил по стратегическим коммуникациям полковник Дмитрий Бородавко.

На этот раз мобильная группа провела медицинский осмотр и консультацию местных жителей в Николаевке и Крымском.

Военные медики провели первичное и углубленное медицинское обследование с применением современного диагностического оборудования. Врачи провели квалифицированные консультации по лечению хронических болезней, преимущественно пожилым людям, и дали рекомендации по дальнейшему лечению.

Также в ходе проведения медицинского обследования одного местного жителя оперативно доставили в больницу Северодонецка.