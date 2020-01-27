Смертельное ДТП в Луганске: Два человека погибли, еще двое в больнице

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло смертельное ДТП. Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Авария произошла 26 января днем на ул. А. Линева. В результате столкновения автомобиля «ВАЗ-2101» с автомобилем «Газель» погибли водитель автомобиля «ВАЗ», мужчина 1971 года рождения, и пассажир, женщина 1955 года рождения.

Кроме того, пострадала пассажир автомобиля «ВАЗ», девочка 2014 года рождения. В тяжелом состоянии с диагнозом «открытая черепно-мозговая травма, ушиб вещества головного мозга, ушибленная рана лица слева, закрытый перелом левого бедра» пострадавшая доставлена в больницу.

Также пострадал пассажир автомобиля «Газель», мужчина 1977 года рождения. В состоянии средней степени тяжести с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга» пострадавший доставлен в больницу.