RU
Все новости

Смертельное ДТП в Луганске: Два человека погибли, еще двое в больнице

27.01.20 07:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло смертельное ДТП. Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Авария произошла 26 января днем на ул. А. Линева. В результате столкновения автомобиля «ВАЗ-2101» с автомобилем «Газель» погибли водитель автомобиля «ВАЗ», мужчина 1971 года рождения, и пассажир, женщина 1955 года рождения.

Кроме того, пострадала пассажир автомобиля «ВАЗ», девочка 2014 года рождения. В тяжелом состоянии с диагнозом «открытая черепно-мозговая травма, ушиб вещества головного мозга, ушибленная рана лица слева, закрытый перелом левого бедра» пострадавшая доставлена в больницу.

Также пострадал пассажир автомобиля «Газель», мужчина 1977 года рождения. В состоянии средней степени тяжести с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга» пострадавший доставлен в больницу.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк