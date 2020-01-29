В Луганске показали заброшенный клуб (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска, публикующийся под ником «Коты Луганска» в соцсети, показал, как выглядит некогда популярное у луганчан развлекательное заведение.

В частности, мужчина побывал на квартале Жукова. Он продемонстрировал заброшенное развлекательное заведение в центре жилого микрорайона. «Здесь кафешка была, не в рабочем она состоянии… До 2014 года она работала, нормально все было», – отметил луганчанин.

Также, по его словам, бездействует и большая деревянная пристройка.

В комментариях местные жители отмечают, что это не заброшенное кафе, а бывший ночной клуб «Street», пользовавшийся популярностью у луганчан:

Саша: «Клуб "Стрит" же. А до него там была столовая»;

«ВДороге»: «Сколько тебе лет, чтобы не знать, где "Стрит" находится?!»;

«Добрый Вечер»: «О, спасибо, это был Street»;

«Гранат»: «Спасибо, вспомнил молодость!»;

Вадим: «У меня из "Стрита" даже видео было – долго в телефоне висело».

Также луганчанин показал расположенный вблизи «коммерческий центр», предлагающий услуги по снятию денег с пенсионных карт Ощадбанка: он работает. Подобных центров на первом этаже пятиэтажки – несколько.

Функционирует и расположенное в соседнем доме кафе.